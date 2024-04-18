Ripple ile SEC arasındaki davada sona yaklaşılırken XRP grafiğindeki hareketlilikler de analistlerin gözünden kaçmıyor. Göstergeler, XRP’de olası bir yükseliş trendine işaret ediyor.

Kripto para odaklı içerikler üreten YouTuber Mickle, kısa bir süre önce XRP’de yükseliş trendine işaret eden 3 faktöre dikkat çekti.

XRP Konsolidasyon Modeli İçerisinde

Mickle, kısa bir süre önce yayınladığı XRP teknik analizde, kripto paraların genellikle yükseliş öncesi hazırlık aşaması olarak yorumlanan konsolidasyon modeli içerisinde hareket ettiğini söyledi.

Mickle, bu konsolidasyon modelinin SEC ile Ripple arasındaki davanın sonuçlanmasıyla sona erebileceğini düşünüyor. Tarihsel veriler, XRP fiyatının düzenlemeler ve yasal gelişmelere fiyat artışlarıyla tepki verdiğini gösteriyor.

Örnek vermek gerekirse geride bıraktığımız yıl Yargıç Analisa Torres’in XRP’nin kendi başına bir menkul kıymet olmadığına hükmetmesinin ardından 13 Temmuz’da XRP fiyatı 0,94 dolara kadar yükselmişti. Her ne kadar takip eden haftalarda XRP yükseliş trendini sürdürmekte başarısız olsa da davada Ripple’ın elde ettiği bu kısmi zafer, XRP’nin davadaki gelişmelerden önemli ölçüde etkilendiğini gösteriyor.

XRP’de Bollinger Bantları ve XRP/BTC Paritesi

Mickle, XRP haftalık grafiğinde yükseliş trendi beklentilerini destekleyen bir başka gösterge olan Bollinger Bantları’na da atıfta bulundu. Bollinger Bantları, teknik analizde piyasa oynaklığını ve potansiyel fiyat kırılmalarını ölçmek için kullanılıyor.

Grafik, şu anda XRP’de Bollinger Bantları’nın sıkışmaya başladığını gösteriyor. Mickle, 2017 ve 2020 yıllarında Bollinger Bantları’nda benzer sıkışmaların gerçekleştiğini ve sonuç olarak sırasıyla %32.000 ve %10.000’lik yükselişler yaşandığını söyledi.

Mickle analizinde ayrıca XRPBTC paritesine de dikkat çekiyor. XRPBTC grafiği, XRP’nin Bitcoin karşısında son 10 yılda birkaç kez görülen bir bölgeye girdiğini gösteriyor.

Tarihsel veriler, XRPBTC paritesinin bu bölgeye girdiği dönemlerde Bitcoin’e karşı yaklaşık 60 ila 70 gün süren bir konsolidasyon dönemi yaşadığını ve sonrasında XRP’nin Bitcoin’e kıyasla önemli değer artışları yaşadığını gözler önüne seriyor.

Makroekonomik Gelişmeler

Mickle, makroekonomik gelişmelerin kripto para piyasası üzerindeki etkilerine de vurgu yaptı. Mickle, Fed’in faiz arttırma kararlarının riskli varlıklara yönelik ilgiyi azalttığını belirtti ve yüksek faiz oranlarının piyasa çöküşlerine katkı yaptığını söyledi.

Mickle bununla birlikte Fed’in yüksek faiz oranları nedeniyle 114 milyar dolarlık kayıp yaşaması da dahil olmak üzere ekonomik baskılar sonucunda faiz oranlarını arttırma politikasında geri adım atabileceğini söyledi. Bu anlamda kısa vadede faiz oranlarının düşüşe geçeceğini öngören Mickle, bu senaryonun XRP gibi kripto para birimlerine fayda sağlayacağını öngörüyor.

23 Nisan 2024 tarihinde nihai duruşmanın gerçekleşeceği Ripple-SEC davasının Ripple lehine sonuçlanması XRP’de bir yükseliş trendini tetikleyebilir.

Son 24 saat içerisinde %3,8 oranında değer kazanan XRP 0,50 dolar bandında işlem görüyor.