Altcoin’ler düşüş trendine devam ederken Bitcoin’in piyasa hakimiyeti ise artıyor.

Cumartesi günü Bitcoin fiyatı yaklaşık 6 bin dolarlık değer kaybı yaşayarak 61.000 dolar bandına kadar geriledi. Böylelikle Bitcoin son birkaç haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

Bu süreçte birçok altcoin çift haneli oranlarda değer kayıpları yaşadı. Kripto para piyasasındaki bu çöküşün en önemli nedeni, İran ile İsrail arasındaki gerilimin son 24 saatte tırmanmasıydı.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Bundan yaklaşık 48 saat önce Bitcoin fiyatı 70.000 doların üzerinde sakin seyrini sürdürüyordu. Hatta bir noktada Bitcoin fiyatı 71.000 dolar direncini dahi geçmeye çalıştı. Ancak ABD Fed’in iki üst düzey temsilcisinin Fed’in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeyeceğini açıklaması sonrasında Bitcoin düşüşe geçti.

Cuma günü yaklaşık 6 bin dolar değer kaybeden BTC 65.000 dolar bandına geriledi. Ancak Cuma günü yalnızca kripto para piyasası değil, tüm küresel piyasalar olumsuz etkiledi. Altının fiyatı bile Cuma günü %4’lük düşüş yaşadı.

Cumartesi günü sabah saatlerinde bir miktar toparlanan BTC, 67.000 doların üzerine kadar yükseldi. Ancak İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanması BTC fiyatında bir kez daha düşüşe yol açtı.

Sonuç olarak 13 Nisan’da BTC fiyatı Bitstamp borsasında 61.000 dolar bandına kadar geriledi ve bu süreçte yaklaşık 700 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. 14 Nisan itibariyle bir miktar toparlanan BTC şu anda 64.400 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 1,262 trilyon seviyesinde. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52 olarak ölçülüyor.

En Çok Düşen ve Yükselen Altcoin’ler

Bitcoin’deki sert düşüş doğal olarak altcoin’lerde de çöküşe yol açtı. Son 48 saatlik zaman diliminde birçok altcoin çift haneli oranlarda değer kayıpları yaşadı.

Her ne kadar bir miktar toparlansalar da SOL, XRP, DOGE, TON, ADA, AVAX, SHIB, DOT ve ETH hala kırmızı renkte. Haftalık bazda en çok düşen kripto paralar şu şekilde:

Core (CORE): -%48,3 Wormhole (W): -%45,4 Ordi (ORDI): -%37,6 Uniswap (UNI): -%37,5 Conflux (CFX): -%36,5 eCash (ZEC): -%35,4 Bitcoin SV (BSV): -%34,1 Bonk (BONK): -%34 Aptos (APT): -%33,1 Zebec Network (ZBCN): -%32,8

Buna rağmen haftalık bazda yeşil renkte olan kripto paralar da var. Haftalık bazda en çok yükselen kripto paralar şunlar:

Toncoin (TON): %17,7 NEO (NEO): %12,2 WhiteBIT Coin (WBT): %6 Leo Token (LEO): %2,5

Bu hafta yaşanan sert değer kayıpları sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 2,80 trilyon dolardan 2,330 trilyon dolara kadar geriledi. 14 Nisan itibariyle kripto para piyasasının toplam değeri 1,425 trilyon dolar seviyesinde.