Bitcoin’de merakla beklenen blok ödülü yarılanmasına sadece günler kaldı. NiceHash verilerine göre Bitcoin blok ödülü yarılanmasına 13 günden daha az bir süre kaldı.

Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının 19 Nisan tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. Blok ödülü yarılanmasıyla birlikte madencilere ödenen blok ödülü yarı yarıya azalacak. Bu nedenle madenciler şimdiden gelirlerini arttırmanın yollarını aramaya başladı.

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın analistleri, madencilerin Bitcoin blok ödülü yarılanması öncesinde BTC satışına başladığını bildirdi.

Tezgah üstü piyasalarda (OTC) yapılan günlük BTC satışları, Mart ayı sonunda 1.600 BTC’ye yükseldi. Böylelikle 2023 yılının Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek seviye kaydedildi.

Öte yandan yarılanma yaklaşırken Bitcoin ağındaki işlem ücretlerinde de kayda değer bir düşüş yaşandı. Madencilerin günlük gelirleri tüm zamanların en yüksek seviyelerinde olsa da madenci hash fiyatı son yarılanma öncesi seviyelere göre %30 daha düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Bu da madencilerin hash gücü başına elde ettiği gelirin azaldığı anlamına geliyor.

Hash Oranı Yükselişte

Bitcoin ağının hash oranı kısa bir süre içerisinde 600 H/s’ye ulaştı. Bu da Bitcoin ağında madenciler arasındaki rekabetin arttığını gösteriyor.

19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanması, Bitcoin tarihindeki en büyük blok ödülü yarılanması olarak kayıtlara geçecek. Bu yarılanmayla birlikte Bitcoin ağındaki blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek. Bu gelişme sonrasında Bitcoin ağındaki madencilerin sayısında %3 ile %7 arasında bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Peki bu seferki Bitcoin blok ödülü yarılanması öncekilerden neden farklı? Bu yılın başlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yaktı. 11 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’leri ABD borsalarında işlem görmeye başladı.

Spot Bitcoin ETF’lerinin benimsenme oranındaki artış, yarılanma kaynaklı satış baskısını absorbe edebilir ve Bitcoin fiyatının daha istikrarlı bir görünüm çizmesiyle sonuçlanabilir. Spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürülmüş olması nedeniyle bu yılki yarılanmanın öncekilerden daha farklı olacağına inanılıyor.