Çip geliştirme sürecini tamamlayan Block, kendine madencilik sistemini geliştirmek için çalıştığını açıkladı.

Jack Dorsey’in fintech şirketi Block Inc. cephesinden Salı günü yapılan açıklamada, şirketin madencilik projesi için önemli bir kilometre taşına işaret eden Bitcoin madencilik çipinin geliştirilmesini tamamladığını duyuruldu.

Bitcoin Madenciliğinin Merkezsizleştirilmesi

Jack Dorsey, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Block’un üç nanometrelik (3mn) Bitcoin madencilik çipi şu anda önde gelen bir yarı iletken dökümhanesi ile tam tasarım bandını tamamlama sürecinde.

Bitcoin ağında beşinci madencilik dönemi 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen dördüncü blok ödülü yarılanmasıyla birlikte 840.000 numaralı Bitcoin blokta resmen başladı. Yarılanmayla birlikte Bitcoin ağındaki madencilik ödülü 6,25 BTC’den 3.125 BTC’ye geriledi. Bu nedenle madencilerin operasyonlarını kârlı bir şekilde yürütebilmeleri için en enerji verimli ekipmanı edinmelerini gerekiyor.

Sonuç olarak Bitcoin madenciliği, yarılanma sonrasında daha rekabetçi hale geldi.

Jack Dorsey şirketi Block’un Bitcoin madenciliği konusundaki hedeflerini ilk olarak 2022 yılında açıkladı. Jack Dorsey bu anlamda hem Bitcoin’in hash oranınında hem de madencilik donanımının dağıtımında merkezsizliğe verdikleri önemi dile getirmişti.

Block’un Bitcoin’e Yönelik Girişimleri

Block, Bitcoin ve madencilik sektöründen gelen geri bildirimleri değerlendirdiklerini açıkladı. Block, madencilik ekipmanını piyasaya sürdüğüne türünün ilk örneği bir çözüme sahip ilk Bitcoin madencilik donanım satıcısı olacak.

Block cephesinden yapılan açıklamada söz konusu ürünün madencilik inovasyonunda yeni bir dönemin kapılarını aralayacağını söyledi. Block ayrıca madencilik çipinin yanı sıra kendi madencilik sistemi üzerinde de çalıştığını söyledi. Block, madencilik sistemi için güvenilirlik, bakım ve yazılım gibi konularda geri bildirimleri dikkate aldığını açıkladı.

Jack Dorsey ve liderlik ettiği Block, Bitcoin geliştiricileri için hukuki destek sağlamak ve Twitter’da BTC ile bahşiş gönderimine öncülük etmek de dahil olmak üzere Bitcoin’in gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Block ayrıca kısa bir süre önce Bitkey adlı donanım cüzdanını tanıttı. Bitkey, kripto para sektörüne yeni giriş yapan acemi kullanıcılar için çoklu imza destekli soğuk depolama hizmeti sunuyor.