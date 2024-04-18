Bitcoin’de blok ödülü yarılanması sonrasında BTC fiyatı beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyebilir.

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoruna bu kez blok ödülü yarılanmasının öncesinde ulaştı. Bitcoin (BTC) 14 Mart 2024 tarihinde 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Kripto para topluluğu Bitcoin (BTC) fiyatının blok ödülü yarılanmasının ardından nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. Bitfinex Alpha raporunun son sayısına göre Bitcoin (BTC) fiyatı yarılanmayı takip eden 14 ay içerisinde %160’lık yükseliş yaşayarak 150.000 dolara yükselebilir.

Bitfinex Alpha analistleri bu öngörü için önceki blok ödülü yarılanmalarının BTC fiyatı üzerindeki etkilerini analiz etmek için azalan getirileri öngören basit ve anlaşılır bir regresyon modeli kullandı. Ancak bu model, mevcut durum için geçerli olmayabilir. Zira BTC fiyatı bu kez blok ödülü yarılanması öncesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin’de Blok Ödülü Yarılanmasına Günler Kaldı

Bitcoin ağında her 210.000 blokta bir (kabaca 4 yıl) blok ödülü yarılanması gerçekleşiyor. 2012, 2016 ve 2020 yıllarında olmak üzere şimdiye kadar üç blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Bitcoin ağındaki dördüncü blok ödülü yarılanmasının 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Yarılanmaya yalnızca birkaç gün kaldı. Dördüncü blok ödülü yarılanmasıyla birlikte Bitcoin ağındaki blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek.

Tarihsel veriler, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının BTC fiyatı üzerinde olumlu bir etki yarattığını gösteriyor. Ancak bu piyasa döngüsünde Bitcoin fiyatı yarılanmadan önce halihazırda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Dolayısıyla bazı analistler bu döngünün öncekilerden daha farklı olabileceğine inanıyor.

Bitcoin (BTC) Fiyatı %160 Yükselebilir

Bitcoin fiyatı 2012 yılındaki blok ödülü yarılanmasından 396 gün sonra (yaklaşık 13 ay) 12 dolardan 1.161 dolara yükseldi. 2016 yılındaki blok ödülü yarılanmasından 17 ay sonra %2.800 oranında değer kazanarak 600 dolardan 20.000 dolara yükseldi. 2020 yılındaki blok ödülü yarılanmasından 11 ay sonra ise %700 artışla 9.000 dolardan 69.000 dolara yükseldi.

Bitfinex Alpha tarafından hazırlanan rapor, Bitcoin fiyatının 20 Nisan 2024 tarihindeki yarılanmayı takip eden 14 ay içerisinde %160’lık yükseliş yaşayacağını öngörüyor.

Bitfinex Alpha analistlerinin bu öngörüsü gerçekleşirse BTC fiyatı önümüzdeki yıl 150.000 dolar ile 169.000 dolara aralığına yükselebilir.