Bu yazımızda BTC’nin yakında yeniden yükselişe geçeceğine işaret eden faktörlere göz atacağız.

Özet:

Güncel piyasa koşulları yatırımcılar arasında heyecan kaybına yol açtı. Toplulukta boğa piyasası heyecanı yerini ayı piyasası endişesine bıraktı.

Fakat piyasa duyarlılığının bu hali, yaklaşan boğa trendinin habercisi olabilir.

Piyasada Heyecan Azaldı

Bitcoin’in 60 bin doların altına gerilediği, Ether’in (ETH) ise 3 bin doların altına çakıldığı son düzeltme, yatırımcılar arasındaki genel duyarlılığı etkiledi.

Piyasa analiz platformu Santiment’e göre, kripto topluluğunda boğa piyasası eskisi kadar popüler bir tartışma konusu değil. Onun yerine ayı piyasasından sık sık bahsediliyor.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi de 57 puana gerileyerek ocak sonundan beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Santiment, fiyatlar tarihsel olarak yatırımcıların beklentisinin aksi yönünde hareket ettiğinden dolayı, bunun yükseliş işareti olabileceğini hatırlattı.

FOMO hızla gerilerken FUD’da artış gözlenmesi, kripto paranın halving’den hemen önce veya kısa süre sonra toparlanmasını sağlayabilecek bir kombinasyon.

İyileşmeye İşaret Eden Diğer Faktörler

BTC fiyatını olumlu etkileyeceği belki de en bariz faktör halving olabilir. Blok ödülü yarılanması 19 Nisan’da, yani çok kısa bir süre içinde gerçekleşecek.

Her dört yılda bir gerçekleşen halving, madencilerin blok başına kazandıkları BTC miktarını yarı yarıya azaltıyor. Dolaşıma daha az kripto para girmesi, BTC’yi daha nadir ve değerli hale getiriyor (talep aynı kaldığı veya arttığı takdirde). Geçmişte yaşanan tüm halving’leri BTC’nin liderlik ettiği kripto para boğa piyasaları izledi.

Borsalara Bitcoin akışı da ufukta rallinin görüldüğünü ortaya koyuyor. CryptoQuant verilerine göre merkezi borsalar (CEX), geçtiğimiz hafta negatif BTC akışı kaydetti. Yani borsalardan çekilen BTC miktarı, aynı süreçte yatırılan miktardan yüksek kaldı.

Borsalara kripto para yatırılması söz konusu kripto para için satış baskısı riski olarak yorumlanıyor. Tam aksine, kripto para çekilmesi de yakında satma niyeti olmadığını ortaya koyduğundan dolayı pozitif bir işaret olarak görülüyor.