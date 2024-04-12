Bitcoin ağındaki madencilik zorluğu, blok ödülü yarılanmasına 10 günden az süre kala tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

NiceHash verilerine göre Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanması yaklaşık 10 gün sonra 22 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek.

CoinWarz verileri, Bitcoin ağındaki madencilik zorluğu 86,39 trilyonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Ağdaki madencilik zorluğu son bir haftada %3,92 ve son bir ay içerisinde %8,87 oranında arttı. Bu, 28 Mart tarihinde kaydedilen bir önceki 83 trilyonluk tüm zamanların en yüksek seviyesine göre %3,4’lük bir artış anlamına geliyor.

Bu süreçte Bitcoin ağındaki hash oranı da 626,56 EH/s ile 762 EH/s’lik tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

CoinWarz’a göre Bitcoin ağındaki bir sonraki zorluk ayarlaması 24 Nisan’da gerçekleşecek. Tahminler, Bitcoin madencilik zorluğunun 1.919 blokta 86,39 trilyondan 89,21 trilyona yükseleceği yönünde.

Bu aynı zamanda 22 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek blok ödülü yarılanması öncesinde yapılacak son Bitcoin madencilik zorluğu ayarlaması olacak.

Tarihsel veriler, Bitcoin fiyatının blok ödülü yarılanmalarının ardından sert yükselişler yaşadığını gösteriyor. 2012 yılının Kasım ayındaki blok ödülü yarılanması sonrasında BTC 12 dolardan işlem görüyordu. Aradan geçen bir yıllık sürenin ardından BTC fiyatı 2023 yılının Kasım ayında 1.000 dolara yükseldi.

2016 yılındaki yarılanma sonrasında da benzer bir senaryo gerçekleşti. 2016 yılının Temmuz ayındaki yarılanma sırasında BTC fiyatı 650 dolardan işlem görürken aradan geçen bir yıllık sürenin ardından BTC fiyatı 2017 yılının Temmuz ayında 2.500 dolara, Aralık ayında ise 19.500 dolara yükseldi.

2020 yılının Mayıs ayındaki blok ödülü yarılanmasından hemen sonra BTC 8.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu. BTC fiyatı 2021 yılının Kasım ayında ise 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Sonuç olarak geçmiş deneyimler BTC fiyatının yarılanmadan yaklaşık bir yıl sonra tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Ancak Bitcoin bu döngüde 73.740 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine yarılanmadan yaklaşık bir ay önce 14 Mart 2024 tarihinde ulaştı. Bu nedenle mevcut döngünün, geçmişteki döngülerden farklı olabileceğine dair tahminler de var.