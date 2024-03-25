Son 24 saatte 62.600’den fazla yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi.

Bitcoin, geçtiğimiz 24 saatte neredeyse 6 bin dolar değer kazandı. Son 9 günün en yüksek fiyat seviyesine ulaşan BTC, yeniden 69 bin doları geçti. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 70.532 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altcoin piyasası da yeşile döndü. SOL, AVAX ve TON gibi altcoin’ler önemli yükseliş kaydetti. SOL yüzde 10,7, AVAX yüzde 9,7, TON ise yüzde 12,6’nın üzerinde değer kazandı.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin için bir miktar zorlu geçti. 64 bin dolar civarında duraksayan BTC’nin hafta sonu 66 bin doları geçme çabaları da başarısız oldu.

BTC, yeni haftaya ise pozitif başladı ve hızla 67.500 dolara yükseldi. Gün içinde hafif bir düzeltme yaşayan kripto para, kısa sürede eski rekor seviyesini yeniden geride bıraktı. Bitcoin, 16 Mart’tan beri bu seviyenin altında seyrediyordu.

Artan dalgalanma, yüksek kaldıraç kullanan yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Günlük bazda 62 binden fazla pozisyon kapatıldı. Likide edilen pozisyonların toplam değeri 200 milyon doları aştı.

Kapatılan en yüksek değerde pozisyon ise ilginç bir şekilde BTC değil, ETH işlemiydi. Binance’te açılan pozisyonun değeri 4,18 milyon dolardı.