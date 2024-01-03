Bu yazımızda blockchain’de node nedir, neden önemli, full node ile light node arasındaki farklar neler, bir node çalıştırmak için minimum sistem gereksinimleri ve node nasıl çalıştırılır gibi en çok merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Node’ların en önemli kullanım alanı blockchain altyapısını aktif olarak desteklemek. Node, kurallara uyan ve bilgi paylaşan diğer bilgisayarlara bağlı bir bilgisayardır. Bir ‘full node’, Bitcoin’in eşler arası ağında tüm Bitcoin blockchain’inin bir kopyasını barındıran ve senkronize eden bir bilgisayardır. Node’lar bir kripto para ağını çalışır durumda tutmak için gereklidir.

Bu yazımızda bir Bitcoin node’u üzerinden örnekler vererek ilerleyeceğiz.

Bitcoin blockchain’i bağlamında node, Bitcoin’in temel işlevlerini destekleyen bir programdır, işlemleri doğrular ve saklar. Blockchain’de onaylanan bloklar, giderek genişleyen bloklar zincirine eklenir. Yeni bir node’un çalıştırılması, Bitcoin ağının desteklemeye ve büyütmeye yardımcı olur.

Node’lar ya bir iletişim uç noktası ya da farklı işlevleri yerine getirebilen bir yeniden dağıtım noktası olarak hareket eder. Kripto paraların arayüzüne bağlanan herhangi bir cihaz, blockchain aracılığıyla iletişim kurmaları açısından node olarak adlandırılır.

Node’lar ayrıca Bitcoin’in P2P protokolünü kullanarak cihazların blockchain ağı içindeki bloklar ve işlemler hakkında bilgi iletebilir.

Her bir node’un özel tanımlanmış işlevi bulunuyor. Bu anlamda farklı node türleri mevcut. Bunlar şu şekilde:

Full Node

Full node’lar, blockchain ağında gerçekleştirilen tüm işlemlerin doğrulanmasından, onaylanmasından ve saklanmasından sorumludur. Dolayısıyla node’ların çekirdek bir sunucu işlevi gördüğünü söylemek mümkün. Veri yükü göz önüne alındığında, full bir node’un çalıştırılması oldukça maliyetli olabilir. Zira yüksek bilgi işlem gücü ve enerji tüketimi gerektirir. Datalight’ın verilerine göre şu anda Bitcoin ağında 10.000’den fazla full node faaliyet gösteriyor.

Bitcoin ağının güvenliği ve doğrulanmasını sağlamasının yanı sıra bir full node’u diğer node’lardan farklı kılan iki ayırt edici özellik şu şekilde:

Bir full node, blockchain ağına yeni bir blok eklemeden önce her dijital imzanın gerçekliğini incelemekten sorumludur.

Full node’lar, protokole uymayan işlemleri veya blokları reddetme yetkisine sahiptir.

Light Node

Full node’ların aksine, Lightweight node’lar işlemleri kaydetmedikleri için Bitcoin ağının güvenliğine katkıda bulunmazlar. Light node’lar aynı zamanda Basitleştirilmiş Ödeme Doğrulama istemcileri olarak da bilinir. Bu node’lar, kullanıcıların blockchain ağının tüm kopyasını indirmesine gerek kalmadan işlemlerin bir bloğa dahil edilip edilmediğini kontrol etmesini sağlar. Özünde light node’lar ağa iletişim uç noktaları katkıda bulunur.

Madenciler, Node Değildir

Full node’lar tüm işlemleri doğrular ve blockchain ağındaki tüm işlemlerin bir kopyasını bünyesinde barındırır. Bununla birlikte madenciler ise node’ların depoladığı blokları oluşturmaktan sorumludur. Bir madenci, kriptografik bir bulmacayı çözmek için yaklaşık 10 dakika boyunca bir işlem üzerinde çalışır ve bu verileri bloklarda saklamak için en uygun kombinasyonu oluşturur.

Bununla birlikte node’lar ise madencilerin oluşturduğu bu işlemleri doğruladıktan sonra sonsuza kadar saklanacağı blockchain’e kaydeder. Sonuç olarak genel olarak sanılanın aksine madencilerin ve node’ların tamamen birbirlerinden farklı olduğunu söylemek mümkün.

Bitcoin Node’u Çalıştırmanın Faydaları

Tam bir Bitcoin node’u çalıştırmanın herhangi bir maddi getirisi yok. Ancak bunun yerine node’lar manevi faydalar elde eder. Bunlar şu şekilde:

İşlem Verilerine Doğrudan Erişim: Full node çalıştırmak, işlemlerin güvenliğini arttırır. Eğer Bitcoin ağında günde birden fazla işlem gerçekleştiriyorsanız işlemlerinize ilişkin güncel bilgilere doğrudan Bitcoin’in blockchain’inden erişebilirsiniz.

Full node çalıştırmak, işlemlerin güvenliğini arttırır. Eğer Bitcoin ağında günde birden fazla işlem gerçekleştiriyorsanız işlemlerinize ilişkin güncel bilgilere doğrudan Bitcoin’in blockchain’inden erişebilirsiniz. Bitcoin Blockchain’inin Güçlendirilmesi: Full node çalıştırarak Bitcoin’in fikir birliği kurallarını uygulayabilir ve kuralları ihlal eden bir işlemi reddetme yetkisine sahip olabilirsiniz. Bununla birlikte Bitcoin’de blockchain verilerinin ne kadar fazla kopyası varsa, ağ o kadar güçlüdür. Dolayısıyla, yalnızca güvenliği artırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda Bitcoin ağını da güçlendirirsiniz.

Full node çalıştırarak Bitcoin’in fikir birliği kurallarını uygulayabilir ve kuralları ihlal eden bir işlemi reddetme yetkisine sahip olabilirsiniz. Bununla birlikte Bitcoin’de blockchain verilerinin ne kadar fazla kopyası varsa, ağ o kadar güçlüdür. Dolayısıyla, yalnızca güvenliği artırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda Bitcoin ağını da güçlendirirsiniz. Kanıtlanmış Bilgi: Eğer bir yatırımcıysanız, piyasayı hareketlendirebilecek büyük işlemleri izleyebilirsiniz., Lennart Ante, yayınladığı bir araştırma makalesinde yatırımcıların piyasayı değerlendirmeleri için bir Bitcoin node’u çalıştırmalarını tavsiye ediyor.

Eğer bir yatırımcıysanız, piyasayı hareketlendirebilecek büyük işlemleri izleyebilirsiniz., Lennart Ante, yayınladığı bir araştırma makalesinde yatırımcıların piyasayı değerlendirmeleri için bir Bitcoin node’u çalıştırmalarını tavsiye ediyor. Gizlilik : Node’ların dışında, Bitcoin işlemleri üçüncü bir taraf aracılığıyla gerçekleştirilir. Gizlilikleri konusunda çok endişeli olan kişiler, Bitcoin’in gizlilik sisteminden tam olarak yararlanmak için kendi Bitcoin node’larını çalıştırmalıdır.

: Node’ların dışında, Bitcoin işlemleri üçüncü bir taraf aracılığıyla gerçekleştirilir. Gizlilikleri konusunda çok endişeli olan kişiler, Bitcoin’in gizlilik sisteminden tam olarak yararlanmak için kendi Bitcoin node’larını çalıştırmalıdır. Yönetişim: Olası bir hard fork durumunda, Bitcoin full node’ları hangi zincire katılacaklarını seçme özgürlüğüne sahiptir. Dolayısıyla, tam bir Bitcoin node’u çalıştırıyorsanız, Bitcoin protokolünün yönetimine dahil olabilirsiniz.

Bitcoin Node’u Nasıl Çalıştırılır?

Bir Bitcoin node’u çalıştırarak kripto para devriminin en ön saflarında yer alabilirsiniz. Bir Bitcoin node’u nasıl çalıştırılır konusuna geçmeden önce gelin Bitcoin node’u çalıştırmanın risklerine ve minimum sistem gereksinimlerine yakından bakalım.

1. Cüzdanınızı Güvence Altına Alın

Bir Bitcoin node’u çalıştırırken, Bitcoin’lerinizi Bitcoin core cüzdanında saklayabilirsiniz. Tıpkı diğer herhangi bir kripto para cüzdanında aldığınız güvenlik önemlerini almayı unutmayın.

2. Bitcoin Full Node için Minimum Gereksinimler

Bir Bitcoin full node’u çalıştırmak isteyenler için minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Güncel sürümlere sahip masaüstü ve dizüstü bilgisayar

200 GB boş disk alanı ve minimum 100 mb/s okuma/yazma hızı.

2 GB rastgele erişimli bellek

Minimum 500 kb/saniye hıza sahip hızlı bir internet bağlantısı

Node’un günde en az 6 saat süreyle çalıştırılması

Dikkat: İşletim sistemlerinin çoğunda cihazlar, ekran koruyucunun devreye girmesiyle düşük güç moduna geçtiğinden bilgisayarınızın her zaman en iyi performans modunda çalıştığından emin olun. Bilgisayarınızın güç tasarrufu moduna girmesi olumsuz sonuçlara yol açabilir.

3. Olası Sorunlar

Yasal sorunlar: Bitcoin’in ülkenizde yasaklanmadığına emin olun.

Bitcoin’in ülkenizde yasaklanmadığına emin olun. Bant Genişliği Sınırı: İnternet bağlantınızın veri bant genişliğini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Amaç Bitcoin node’unu çalışır durumda tutmaktır.

İnternet bağlantınızın veri bant genişliğini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Amaç Bitcoin node’unu çalışır durumda tutmaktır. Güvenlik Duvarı Erişimi: Her blok zincirinde olduğu gibi, spam gönderenler Bitcoin blok zincirini de kötülemeye çalışır. Ancak, Bitcoin ağının güvenli olduğundan ve donanımınızı etkilemeyeceğinden emin olabilirsiniz. Bazı antivirüs programları Bitcoin node’unu çalıştırmayı zorlaştırabilir, bu nedenle işleme başlamadan önce sisteminizdeki antivirüs yazılımını kontrol edin.

Olası Riskler: Bitcoin ağını zayıflatmak isteyen bilgisayar korsanları veya saldırganlar, tam bir bitcoin node’una saldırmak için sürekli bir arayış içindedir. Bu nedenle, donanımınızın saldırıya uğramadığından emin olmak için ekstra önlemler alın.

4. Bitcoin Node’unu Çalıştırma Seçenekleri

Bir Bitcoin node’u çalıştırmak isteyenlerin önünde 3 farklı seçenek var. Bunlar şu şekilde:

Sanal bir özel ağ üzerinde çalıştırmak

Lighting In A Box, Raspiblitz, Nodl, Casa Node, vb. gibi bir çözüm üzerinde çalıştırmak.

Bitcoin ağında full node node çalıştırma kapasitesine sahip bir mini bilgisayar olan Raspberry PI 4 gibi özelleştirilmiş bir çözüm üzerinde çalıştırmak.

5. Sanal Ağ üzerinde bir Bitcoin Node’u Çalıştırmak

Biz bu seçenekler içerisinden ilkini seçerek ilerleyeceğiz.

Adım: İlk adım, donanımınızı Bitcoin node’unu çalıştırmaya hazır hale getirin. Adım: Bitcoin node’unu çalıştırmak için kullanmak istediğiniz işletim sistemini seçin. Bazı seçenekler arasında Windows (7,8 veya 10), Linux (Debian, Ubuntu, vb.) ve Mac OS yer alıyor. Raspberry Pi gibi özelleştirilmiş bir çözüm seçerseniz Umbrel’i kullanabilirsiniz. Adım: Bitcoin.org üzerindeki talimatları izleyerek Full Node istemcisini indirin.

4. Adım: Yönlendiricinizi 8333 numaralı bağlantı noktasına izin verecek şekilde yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

a) Yönlendiricinize giriş yapın ve port yönlendirme (Virtual Server) bölümünü arayın. Bunu “NAT” bölümünün altında bulacaksınız.

b) IP adresinizi girin.

c) Hem Internal Port Start hem de Internal Port Start kısmına ‘8333’ yazın.

d) “Protocol” bölümünde TCP/UDP’yi seçin.

e) Apply/Save butonuna tıklayın

6. Node’un Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Edin

Bitcoin node’unuzun erişilebilir olup olmadığını “earn.com” gibi web siteleri ile doğrulayın.

Full node’lar, Bitcoin’in tıpkı Satoshi Nakamoto’nun planladığı gibi merkezsiz, eşler arası bir nakit sistemi olarak çalışmasını sağlamak için gereklidir.

Node çalıştıran kişiler, maddi olarak ödüllendirilmez. Ancak node çalıştırmak, Bitcoin’in nasıl çalıştığını anlamak için harika bir yol olabilir. Ancak node çalıştırırken elde edeceğiniz fırsatları değerlendirerek fayda sağlayabilirsiniz.

Bununla birlikte Bitcoin node’u çalıştırarak, insanlara finansal özgürlük sağlayan, sınırları ve kısıtlamaları ortadan kaldıran bir finansal sisteme destek olmanın ve büyümesine katkı sağlamanın gururunu yaşayabilirsiniz.