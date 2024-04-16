Bitcoin piyasası için çok yakında yeni bir dönem başlayacak. Yalnızca birkaç gün içinde gerçekleşecek halving, madencilerin blok başına kazandığı BTC miktarını yarı yarıya azaltacak.

Arzın daralması fiyatlar için genellikle iyi anlama gelirken, madenciler için rekabetin artması demek. Analistlere göre Bitcoin madencileri, diğer sektörler ile de rekabet halinde.

Bitcoin Madencileri ve AI Rekabeti

Bernstein analistleri, yeni raporlarında Bitcoin ve yapay zeka (AI) gibi son ve trend teknolojileri ele aldı.

Analistlere göre her iki sektör de yoğun enerji ihtiyaçlarına sahip. Bu nedenle Bitcoin madencileri, AI geliştiricileri ile sürekli rekabet halinde.

Bitcoin ağı iş ispatı (proof of work, PoW) konsensüs mekanizmasını kullanıyor. PoW ağlarda yeni kripto para üretmenin yolu, elektrik ve işlem gücü harcayarak yeni blok üretmekten geçiyor.

İlk dönemlerde cep telefonu ile bile yapılabilen Bitcoin madenciliği, ağın büyümesiyle artık yalnızca büyük şirketlerin varlık gösterebileceği bir alan haline geldi. Bu şirketler de elektriği ucuza sunan bölgelerde faaliyete başlamayı veya buralara göç etmeyi tercih ediyorlar.

Bernstein analistlerine göre, rekabete bu döngüde AI sektörü de katıldı:

Bitcoin ASIC çipleri, bu döngüde AI çiplerine olan güçlü talep ile rekabet etmek zorunda. Üreticiler de nakdi bol madenciler ile toplu sözleşme ve alım opsiyonlarını değerlendiriyorlar.

Öte yandan madenciler, analistlere göre yakında gerçekleşecek halving’e hazır. Rapora göre çoğu madencilik şirketinin bilançosu, BTC fiyatındaki düzeltme ve halving’in etkilerini minimum düzeyde hissetirecek kadar iyi durumda.