Bitcoin layer 2 (katman 2) token’ları halving sonrası yüzde 5 ile 20 arası değer kazandı ve BTC’yi fiyat performansı bakımından geride bıraktı.

Bitcoin layer 2 çözümleri, uzun süredir beklenen halving’in ardından BTC’nin kendisinden üstün performans gösterdiler.

Blok ödülü yarılanmasının ardından yüzde 20’ye yakın değerler kazanan bu token’lar, piyasa değeri bakımından en büyük kripto parayı gölgede bıraktı.

Stacks (STX) Sahneyi Devraldı

CoinGecko verilerine göre, Bitcoin layer 2 çözümlerinin piyasa değeri son bir haftalık süreçte yüzde 20,1 yükselerek 4,3 milyar dolara ulaştı. Aynı süreçteki işlem hacmi ise 202 milyon dolar ölçülüyor.

Bir L2 çözümü olan Stacks (STX), halving’den beri neredeyse yüzde 20 değerlenen STX, 2,92 dolara yükseldi.

Bitcoin’de ise önemli bir yükseliş gözlenmedi. Halving’den beri yüzde 4,5 değer kazanan BTC, 66.400 dolar bandından işlem görüyor. Kripto para, son 24 saatte ise yüzde 0,9 değerlendi.

Hafta sonu yüksek dalgalanma gösteren BTC, 66.800 dolardan 60 bin doların altına geriledi. Ancak kripto para, yeni haftayla birlikte yeniden yükselişe geçti.

Diğer L2 token’lara baktığımızda, Elastos (ELA) yarılanmadan beri yüzde 11 değer kazanırken, SatoshiVM (SAVM) ise yüzde 5 yükseldi.

Bitcoin L2 çözümleri blockchain’in ölçeklenebilirliğini ve işlem hızını iyileştiriyor. İşlemleri mainnet dışına taşıyarak hızlandırıyorlar.

Halving’in gerçekleştiği 20 Nisan’da Bitcoin işlem ücretleri ortalama 128,45 dolara yükselerek rekor kırdı. Bu sayı, 19 Nisan’daki ortalama ücrete kıyasla altı kattan daha fazla yüksek.

İşlem ücretleri konusunda bir önceki rekor üç yıl önce kırılmıştı. Bu değer, önceki rekorun yaklaşık iki katını temsil ediyor.

Bitcoin işlem ücretleri halving sonrası yeniden düşmeye bıraktı ve 23 Nisan itibarıyla ortalama 34,8 dolar ölçülüyor.