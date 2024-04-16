Bitcoin kötü günlerde tercih edilen varlık olabilir.

Bitcoin (BTC) ve onunla birlikte tüm kripto para piyasası, birkaç gündür düzeltme geçiriyor. Son 24 saatte yüzde 5’e yakın değer kaybeden BTC, 63 bin dolar sınırından işlem görüyor.

Kripto para piyasasındaki düzeltmenin yanı sıra, makro ortam da pek iç açıcı değil. Devam eden savaşlara her gün yeni gerginlikler ekleniyor. Fed’in parasal daralma politikasının yakında gevşeyeceğine dair de hiçbir gösterge yok.

Ancak kriz döneminde yaratılan Bitcoin, bir uzmana göre yatırımcıların kötü gün dostu olabilir.

Kötü Gün Dostu Bitcoin

CoinDesk’e göre Tyr Capital CIO’su Edouard Hindi, Bitcoin’in “kıyamet gününde güvenilebilecek bir varlık” olduğunu söyledi.

Bitcoin’in 2008 krizi sırasında geliştirildiğine dikkat çeken Hindi, altın ile korelasyonu artan ve geleneksel varlıklardan ayrışan kripto paranın bir güvenli liman olduğunu öne sürdü.

Şu anda kıyamet rallisine ETF’ler liderlik ediyor. Küresel jeopolitik durum önümüzdeki aylarda kötüleştikçe ve orta sınıf servetini korumanın yollarını aradıkça, Bitcoin’in de 120 bin dolara yükselmesini bekleyebiliriz.

Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, iki yıldan uzun süredir devam ediyor. Güneyimizde ise İsrail ve Filistin çatışmaları aylardır sürüyor.

Son olarak İran’ın İsrail’e saldırması, bölgedeki gerilimin daha da derinleşeceği, hatta küresel bir çatışmaya dönüşeceği endişelerini artırdı.

Nadir arzı, dezenflasyonist yapısı ve değer saklama potansiyeliyle sık sık altın ile kıyaslanan Bitcoin, böyle bir dönemde paranın değerini korumaya yardımcı olabilir.