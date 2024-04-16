Bitcoin halving’e sayılı günler kala, düzeltme bekleyenlerin sayısı arttı.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2’ye yakın değer kaybetti. Yedi günlük kaybı yüzde 11’i aşan BTC, 63 bin dolar bandında seyrediyor.

Bir uzmana göre Bitcoin için kısa vadede düzeltme sürebilir.

Bitcoin Halving Sonrası İçin Uyarı

Delta Blockchain Fund Kurucusu Kavita Gupta, CNBC’ye yaptığı açıklamalarda Bitcoin fiyatı için beklentilerini aktardı.

Söylentiyi satın al, haberi sat” davranışına atıfta bulunan Gupta’ya göre halving, yatırımcılar tarafından çoktan fiyatlanmış olabilir. Dolayısıyla halving sonrası ralli değil, düzeltme yaşanması olasılığı daha yüksek.

Gupta, yalnızca birkaç gün içinde gerçekleşecek halving sonrası BTC fiyatının yüzde 15 ile 25 arası gerileyebileceği konusunda uyardı. Bu da BTC’nin 50 bin doların altına gerilemesi demek.

Gupta, vergi sezonu olması nedeniyle mart ve nisan aylarında likiditenin genelde daraldığını da ekledi. Kripto para piyasalarındaki dalgalanma da bu nedenle artabilir.

Gupta, BTC ve kripto paraların orta vadeli potansiyeline ise son derece olumlu bakıyor.

10x Research’ün araştırma başkanı Markus Thielen da tıpkı Gupta gibi halving sonrasında düzeltme öngörüyor. Thielen’a göre madenciler, yarılanma sonrası kazandıklarıyla masraflarını karşılama konusunda zorlanacak.

Madencilerin rezervlerinde tuttukları dahil BTC satmaya başlaması, kripto para üzerindeki düşüş baskısını artırabilir.