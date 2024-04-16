Bitcoin madencileri halving sonrasında satış yapmak zorunda kalabilir.

Bitcoin (BTC) piyasasında büyük güne çok az zaman kaldı. Dördüncüsü gerçekleşecek halving, madencilerin oluşturdukları blok başına kazandıkları BTC miktarını bir kez daha yarı yarıya azaltacak.

Halving piyasaya yeni girecek kripto para arzını azalttığından olayı, fiyatta yükselişi tetiklemesi beklenen bir olay. Nitekim halving’ler geçmişte hep Bitcoin boğa piyasalarının başlangıcı oldu.

Ancak bir uzmana göre bu etkiyi görmek için halving sonrası biraz daha beklemek gerekebilir.

Madenciler BTC Rezervlerini Boşaltabilir

10x Research’ün araştırma başkanı Markus Thielen, madencilerin halving sonrası 5 milyar dolarlık BTC satabileceğini söyledi.

Bitcoin ağının iş ispatı konsensüs mekanizması, madencilik için enerji harcamayı gerekli kılıyor. Bitcoin, özellikle yüksek enerji gereksinimleriyle bilinen bir blockchain. Blok ödülünün azalması ise zaman zaman madencilerin kazandığının harcadıklarından düşük kalmasına yol açabiliyor.

Bu etkinin her döngüde yaşandığına dikkat çeken Thielen, BTC’nin 2020 halving’i sonrasındaki beş ay boyunca 9 bin dolar ile 11.500 dolar arasında kaldığını hatırlattı.

Dahası, madenciler bu etkiyi hesaba katarak, halving sonrası satmak üzere BTC de biriktirebiliyor. Dolayısıyla yalnızca yeni üretilen BTC’ler değil, biriktirilen BTC’ler de satış baskısına eklenebilir.

Thielen, madencilerin rezervlerindeki Bitcoin’leri yavaş yavaş elden çıkaracağını düşünüyor.

Analist, altcoin sezonu için de altı aya işaret etti:

Halving ve altcoin rallisi arasında kimilerinin öngördüğü gibi bir korelasyon olsa dahi, tarihsel veriler bu rallinin genellikle altı ay sonra başladığını ortaya koyuyor.

Bitcoin piyasası bu yıl sıra dışı bir döngü yaşıyor. ABD’de yatırımcıların uzun süredir beklediği spot ETF’ler yılın ilk ayında onaylandı. BTC, halving’e henüz aylar varken fiyat rekoru kırdı.