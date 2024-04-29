Bitcoin’in büyümesi gerçekten spot ETF’lere mi bağlı?

Spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), dördüncü halving’e doğru BTC fiyatını yukarı taşıyan başlıca etkenlerden oldu. Ecoinometrics’e göre Bitcoin, bu ürünler olmadan büyümeye devam edemez.

Fonların toplamına bakıldığında coin sayısının bir aydır yerinde sayması, analistlere göre BTC fiyatı için endişe verici bir durum.

Bitcoin’in Büyümesi ETF’lere Bağlı

Spot Bitcoin ETF’ler, ocaktan mart ortasına kadar, Grayscale’den yüklü miktarda BTC çekilmesine rağmen, toplamda 200 bin BTC yatırım aldı. Bu sırada Bitcoin fiyatı da 40 bin dolar civarından 75 bin dolara kadar çıktı.

ETF’lere net yatırım girişinin durması ise fiyatın da durgunlaşmasına yol açtı. Haberde şöyle belirtildi:

Bitcoin’in neden 60 bin dolar bandında sıkışıp kaldığını merak ediyorsanız, uzağa bakmanıza gerek yok. ETF’ler bir süredir coin biriktiremiyor. Borsa yatırım fonları şu anda rakipsiz durumda. Onlara talep olmazsa, fiyat da yükselmez.

Ecoinometrics, son 30 gündür pek iç açıcı bir fiyat performansı görülmemesine rağmen, yatırımcıların büyük resmi görmesi gerektiğini söyledi. Analistlere göre Bitcoin, itibari paraların değer kaybına çözüm sunan tek seçenek konumunda.

Bitcoin, altın ve Nasdaq’ın son 10 yılda gösterdiği performans küresel para tabanının büyümesine uyarlanarak incelendiğinde, değerli madenin yatay seyrettiği görülüyor. Altın, fiyat rekoru kırmasına rağmen küresel likiditeye ucu ucuna yetişiyor.

Nasdaq ise aynı süreçte üç kat değer artışı gösterdi. Her ikisine de açık ara fark atan Bitcoin, değerini 44’e katladı. Bu durum, günümüzün ekonomik koşullarında Bitcoin’in değer kaybına karşı ne denli etkili bir koruma aracı olduğunu ortaya koyuyor.