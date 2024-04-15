Woo’ya göre Bitcoin’in piyasa değeri en düşük 2,56 trilyon doları görecek.

Bitcoin (BTC), spot borsa yatırım fonlarının (ETF) önümüzdeki yıllarda tam olarak kullanıma sokulmasıyla boğa piyasasında 650 bin dolara kadar yükselebilir. Analistler, kripto paranın ayı piyasasında belirleyeceği taban fiyatın ise 91 bin dolar olduğunu öngörüyor.

Bitcoin analisti Willy Woo, ETF’lerin yatırımcılar tarafından varlık yönetim şirketlerinin tavsiyeleri doğrultusunda kullanılmasıyla kripto paranın bu fiyat hedeflerine ulaşabileceğini söyledi.

Bitcoin’in Yeni Fiyat Hedefleri

Analistin tahmini bireysel cüzdanlara BTC girişi, yatırım dağılımı tavsiyeleri ve piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı (MVRV) gibi hesaplamalara dayanıyor.

Woo’ya göre Fidelity gibi varlık yönetim şirketleri, yatırımcılara portföylerinde kriptoya yüzde 2 yer vermelerini tavsiye ediyor. Bu şirketlerin 100 trilyon doları yönettiği düşünüldüğünde, BTC’ye de 2 trilyon dolar düşüyor denebilir.

Borsadaki Bitcoin tabanlı ürünlere mevcut durumda 561 milyar dolar yatırılmış durumda. Kripto paranın tavsiye edilen miktarda yatırım alması, yatırım değerini beşe katlayabilir.

Altının Piyasa Değerini Geçecek

MVRV göstergesi piyasa değerinin yatırılan paraya oranını hesaplamak için kullanıldığında, hedef yatırım değeri boğa piyasalarının zirvesinde beşe katlanıyor, ayı piyasası diplerinde ise 0,7 ile çarpılıyor.

Söz konusu hesaplama yapıldığında, Bitcoin’in piyasa değerinin en yüksek 12,8 trilyon dolar, en düşük ise 1,8 trilyon dolar olacağı ortaya çıkıyor. Bu da BTC’nin yeni işlem aralığının 91 bin dolar ile 650 bin dolar olması demek.

Woo, Bitcoin’in hesaplamadaki hedeflere bu döngüde ulaşmasının beklenmediğini ekledi. ETF piyasasının olgunlaşması zaman alacak, BTC’nin hedeflerine ulaşması da öyle.

Yine de Woo, ETF’lerin tam potansiyelinin açığa çıkmasıyla, Bitcoin’in piyasa değerinin altını bile geçeceğinden emin:

Bunlar oldukça ölçülü sayılar. ETF’ler rolünü tamamladığında, Bitcoin de altını geçecek. Varlık yönetim şirketlerindeki para devreye girdiğinde, Bitcoin’in piyasa değeri altını kesinlikle geride bırakacak. Altın, borsada listelendiğinde 12 yıllık bir boğa piyasasına başlamıştı. Şimdi sıra Bitcoin’in.