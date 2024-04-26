BTC ile ilişkili kripto paralar, 2024 başından beri nasıl performans gösterdi?

Özet:

Bu yıl yüzde 350 değerlenen Core (CORE), Bitcoin ve diğer büyük kripto paraları ciddi şekilde geride bıraktı.

BTC ekosistemine ait Sovryn (SOV) yüzde 210 yükselirken, Ordiswap (ORDS) değerini ikiye katladı.

Core Piyasaya Liderlik Ediyor

Bitcoin yıl başından beri yüksek dalgalanma gösteriyor. Yıla 42 bin dolarda başlayan kripto para, 24 Nisan itibarıyla yüzde 60 yükselerek 67 bin dolara yaklaştı. Ancak Bitcoin ekosistemindeki bazı kripto paralar, BTC’den çok daha iyi performans gösterdi. Piyasada özellikle CORE öne çıkıyor.

Core, Bitcoin’in iş ispatı (proof of work, PoW) konsensüs mekanizmasını yetkilendirilmiş hisse ispatı (delegated proof of stake) özellikleriyle bir arada sunarak daha yüksek güvenlik, ölçeklenebilirlik ve merkeziyetsizlik sağlıyor.

Yıla 0,55 dolarda başlayan CORE, aradan geçen aylarda yüzde 350 yükselerek 2,51 dolara kadar çıktı. CORE fiyatı nisan başlarında kısa bir süreliğine 4 doları dahi geçti. CORE’un güncel piyasa değeri 2,2 milyar dolar ölçülüyor.

Ordiswap (ORDS)

Ordiswap, Bitcoin blockchain’i için tasarlanmış ilk otomatik piyasa yapıcıdır (AMM). Bitcoin’in ana katmanına doğrudan merkeziyetsiz alım satım imkanı ve likidite sağlar.

Yönetişim token’ı ORDS, geçtiğimiz yıl sonu piyasaya sürüldüğünden beri değerini ikiye katladı. Geçtiğimiz ay 0,26 dolara ulaşarak rekor kıran kripto para, gün itibarıyla 0,10 dolardan işlem görüyor.

LeverFi (LEVER)

Bu merkeziyetsiz kaldıraçlı alım satım platformunun LEVER adlı bir kripto parası bulunuyor. LEVER, 1 Ocak’tan beri yüzde 98 yükseldi. Kripto para, son 24 saatteki yüzde 10 değer artışıyla da öne çıkıyor.

Bitcoin Cash (BCH)

Hard fork sonucu Bitcoin’den 2018’de ayrılan popüler blockchain’in kripto parası da listede yer buldu. BTC gibi geçtiğimiz günlerde halving’ini tamamlayan BCH, yıl başından beri ciddi bir değer artışı kaydetti. İki hafta önce 700 dolara yükselen BCH, o zamandan beri düşüş trendinde.

Yıl başından beri yüzde 93 değerlenen BCH, 24 Nisan itibarıyla 500 dolar bandından işlem görüyor.