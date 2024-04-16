Kripto para piyasasında son birkaç gündür yaşanan düşüşler sonucunda toplulukta ayı sezonu beklentileri arttı.

Bitcoin ve altcoin’lerdeki düşüş trendi derinleştikçe topluluktaki boğa sezonu coşkusu da güç kaybediyor.

Bitcoin (BTC) 14 Mart’ta 73.740 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemişti. Ancak aradan geçen 1 aylık süreçte Bitcoin yaklaşık %15 oranında değer kaybetti. Tarihsel veriler, Bitcoin’in piyasa döngüleri sırasında %30’dan daha büyük fiyat düzeltmeleri yaşayabildiğini gösteriyor.

Bu anlamda Bitcoin’in düzeltmeye devam etmesi halinde 51.000 dolara gerilemesi de ihtimaller dahilinde. Bu da altcoin’lerde çok sert düşüşlerle sonuçlanabilir.

This is still the cloud that hangs over crypto imo, and it's $BTC. 1. There is a lot more strength present currently. Whatever factors you align this to, ETF, fundamentals, halving, it's notable that BTC is holding up. 2. There's an acknowledgement that this is happening, and… https://t.co/kA1vT43ZYv pic.twitter.com/HBcY7D6Etg — Cold Blooded Shiller (@ColdBloodShill) April 15, 2024

Bitcoin Düşüşe Devam Edecek mi?

2021 yılında o dönemki piyasa döngüsünde Bitcoin fiyatı bir ay içerisinde yaklaşık %25’lik düşüş yaşayarak 40.000 dolardan 30.000 dolara gerilemişti. Yine 2021 yılında Bitcoin Nisan ayında 63.000 dolar seviyesinde işlem görürken %53’lük fiyat düzeltmesine gitmiş ve 30.000 dolar seviyesine gerilemişti.

Bu nedenle Bitcoin’in 14 Mart’taki 73.740 dolar seviyesinden %30’luk bir fiyat düzeltmesine giderek 50.000 dolar bandına gerilemesi sürpriz olmaz.

Kripto para analisti Willy Woo, Bitcoin’in 58.900 dolar desteğinin kırılması halinde Bitcoin’in ayı sezonuna giriş yapabileceğini söyledi. Willy Woo, uzun vadede piyasaların “uygun bir yükseliş ortamından hala haftalar uzakta” olduğunu söyledi.

Glassnode analisti “Checkmatey” de ayı sezonu vurgusu yaptı ve çok fazla insanın çok fazla coin aldığında ve fiyatlar yükseğe çıktığında ayı sezonunun başladığını söyledi. Buna rağmen Checkmatey, piyasanın durumunun çok kötü olmadığını belirterek iyimserliğini sürdürdü.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi de yeşil bölgede kalmaya devam ediyor. Bu da ayı sezonu beklentileri için şu an erken olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Fear and Greed Index is 65 ~ Greed

Current price: $63,419 pic.twitter.com/hpqHnh89Op — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) April 16, 2024

Altcoin’lerde Kan Gövdeyi Götürüyor

Analist Luke Martin, altcoin’lerin büyük bir kısmının son çöküş sırasında altı ayda elde ettikleri yükselişleri sildiğini söyledi. Luke Martin bazı altcoin’lerin ayı sezonundaki en düşük seviyelerinden yalnızca %15 ile %20 uzakta olduğuna dikkat çekti.

Rekt Capital adlı bir başka analist ise Bitcoin’de blok ödülü yarılanmalarından önce bu tür düşüşlerin yaşandığını ve bu nedenle son düşüşlerin sürpriz olmadığını ifade etti.

#BTC There always is a Pre-Halving Retrace and this has been the case across all Bitcoin cycles This time is no different$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/rz9TTq6li7 pic.twitter.com/FIJ6CJA3Jo — Rekt Capital (@rektcapital) April 15, 2024

Son 24 saatte %5,2 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC) 63.323 dolar seviyesinde işlem görüyor.