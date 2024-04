Kripto para piyasasında son birkaç gündür yaşanan düşüşler sonucunda toplulukta ayı sezonu beklentileri arttı.

Bitcoin ve altcoin’lerdeki düşüş trendi derinleştikçe topluluktaki boğa sezonu coşkusu da güç kaybediyor.

Bitcoin (BTC) 14 Mart’ta 73.740 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemişti. Ancak aradan geçen 1 aylık süreçte Bitcoin yaklaşık %15 oranında değer kaybetti. Tarihsel veriler, Bitcoin’in piyasa döngüleri sırasında %30’dan daha büyük fiyat düzeltmeleri yaşayabildiğini gösteriyor.

Bu anlamda Bitcoin’in düzeltmeye devam etmesi halinde 51.000 dolara gerilemesi de ihtimaller dahilinde. Bu da altcoin’lerde çok sert düşüşlerle sonuçlanabilir.

This is still the cloud that hangs over crypto imo, and it's $BTC.

1. There is a lot more strength present currently. Whatever factors you align this to, ETF, fundamentals, halving, it's notable that BTC is holding up.

2. There's an acknowledgement that this is happening, and… https://t.co/kA1vT43ZYv pic.twitter.com/HBcY7D6Etg

— Cold Blooded Shiller (@ColdBloodShill) April 15, 2024