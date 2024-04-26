Rekt Capital, Bitcoin yüzde 20 düzeltmeye yaklaştıkça daha iyi bir alım fırsatı oluşacağını düşünüyor.

Bitcoin (BTC), 2022’de yaşanan ayı piyasasından beri çok sayıda ciddi düzeltme geçirdi. Kripto para, kimi düzeltmelerde değerinin yüzde 23’ünü dahi kaybetti. Bu düzeltmelerin derinliğini anlamak, düzeltme sonrası yükseliş trendleri ciddi getiriler sağlayabildiğinden dolayı yatırımcılara kârlarını maksimize etme konusunda yardımcı olabilir.

Analist Rekt Capital’a göre yüzde 20’ye varan düzeltmeler sırasında BTC satın almak, alıcılarına epey kâr ettirebilir.

Bitcoin’in Mevcut Döngüdeki Düzeltmeleri

Bitcoin için 2022, ayıların pençesinde geçirdiği zor bir yıl oldu. Terra Luna ekosisteminin çöküşü ve devamında yaşanan kredi krizi, piyasadan 40 milyar doları sildiği gibi, FTX dahil çok sayıda şirketin de batmasıyla sonuçlandı. BTC bu süreçte 16 bin dolara kadar geriledi.

Bitcoin, ayı piyasasının en dip noktası olan Şubat 2023’te yüzde 23 değer kaybı yaşadı. Kripto para, aynı yıl nisan ayından mayısa yüzde 21 daha düştü.

Yılın son büyük düzeltmesi ise temmuz ve eylül ayları arasında gerçekleşti. BTC bu tarihlerde yüzde 22 geriledi. En büyük kripto para, bu tarihten spot ETF’lerin onaylanmasına kadar yükseliş trendindeydi.

BTC Yüzde 18 Daha Düşebilir

BTC, 2024’te ilk düzeltmesini ise spot ETF’lerin işleme açılmasından hemen sonra yaşadı. Yani bir tür “söylentiyi satın al, haberi sat” olayı yaşandı.

Şubat ayında ETF’lere yatırım yağmasıyla BTC de ralliye başladı. Mart ayında ise yine yüzde 18 çakıldı ve 73.700 dolardan 61.900 dolara geriledi. Bu ay yüzde 18’lik bir değer kaybı daha yaşayan kripto para,

Rekt Capital’a göre BTC, düzeltme sırasında yüzde 20 oranına ne kadar yaklaşırsa, alım fırsatı da o denli büyüyor. Bitcoin 70 bin dolar direncine bir kez daha saldırır ve reddedilirse, böyle bir düzeltme yaşanması söz konusu olabilir.