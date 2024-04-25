Başta SOL, DOGE, ADA, SHIB ve AVAX olmak üzere birçok altcoin bu süreçte ciddi değer kayıpları yaşadı.

Son birkaç gündür 66.000 doların üzerinde işlem gören Bitcoin (BTC) birkaç kez 67.000 dolar seviyesini zorlamasına rağmen başarılı olamadı. Sonuç olarak Bitcoin yönünü aşağıya çevirdi ve 63.571 dolara kadar geriledi.

Bu süreçte kripto para piyasasında yaklaşık 212 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Tasfiye edilen pozisyonların 172 milyon dolarlık kısmını long pozisyonlar oluşturuyor.

Son 24 saatte bazı altcoin’lerde Bitcoin’den daha büyük düşüşler yaşandı.

Bitcoin (BTC) fiyatı geride bıraktığımız haftalarda İran ile İsrail arasında artan jeopolitik gerilim nedeniyle iki kez 60.000 doların altına geriledi.

İran’ın İsrail’in saldırısına misilleme yapmayacağını açıklamasının ardından kripto para piyasası da dahil olmak üzere küresel piyasalar rahat bir nefes aldı. Sonuç olarak 20 Nisan’da Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanmasının gerçekleşmesiyle BTC bir anda yükselişe geçerek 65.000 doları aştı.

20 Nisan’dan bu yana yükseliş trendinde olan BTC, Salı ve Çarşamba sabahı 67.000 doların üzerine çıktı. Ancak BTC 67.000 doların üzerinde tutunmayı başaramadı.

Sonuç olarak BTC fiyatı 63.571 dolar bandına kadar geriledi. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %3,6 oranında değer kaybeden BTC, 63.900 dolar bandında işlem görüyor.

Bu süreçte SOL -%6,9, XRP -%3,8, DOGE -%6,9, TON -%8,2, ADA -%5,3, SHIB -%7,4 ve AVAX -%9,4 oranında değer kaybetti.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 92.001 yatırımcının toplamda 211,47 milyon dolarlık pozisyonu tasfiye edildi. Tek işlemde gerçekleşen en büyük tasfiye OKX borsasında ETH-USD-SWAP paritesinde 5,66 milyon dolarla gerçekleşti.