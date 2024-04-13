Bitcoin’in piyasa dominasyonu artarken, altcoin’ler çift haneli değer kayıpları kaydediyor.

Kripto para piyasaları, cuma akşamı sert bir düşüş yaşamıştı. Aynı senaryo cumartesi gecesi de gerçekleşti.

Bütünüyle kan kaybeden kripto para piyasası, toplamda 200 milyar dolar değer kaybetti. Vadeli piyasasında geçtiğimiz gece 900 milyon dolar tasfiye edilmişti. Son 24 saatte kapatılan pozisyon değeri ise 800 milyon dolara ulaştı.

Bitcoin için her şey cuma akşamına kadar güzel gidiyordu, kripto para 70 bin doların üzerinde seyrediyordu. Fakat Fed yetkililerin yaptığı son açıklamalar, bankanın para politikasının yakında değişeceğine dair hiçbir ipucu içermedi. Faiz oranlarının düşürülmeyeceği algısı, BTC fiyatını olumsuz etkiledi.

Cuma akşamı dakikalar için 5-6 bin dolar çakılan BTC, 65 bin dolara geriledi. Neredeyse 300 bin yatırımcının açtığı yaklaşık 900 milyon dolar değerinde pozisyon tasfiye edildi.

Dün yaşanan çöküş Wall Street ve altın gibi diğer varlık sınıflarını da etkilemişti. Bugünkü düzeltme ise hiç kapanmayan kripto para piyasalarına özgü.

Bitcoin, bir süreliğine toparlanarak 67 bin dolara kadar yükseldi. Fakat kripto para, geceye doğru yine çakılarak 61 bin dolar bandına geriledi.

Altcoin’lerin değer kaybı ise çok daha büyük. SOL, XRP, BNB, DOGE, SHIB ve AVAX gibi önde gelen çok sayıda kripto para, son 24 saatte çift haneli değer kayıpları yaşadı.

Kripto para piyasası son 24 saatte 200 milyar dolar, cuma sabahından beri ise 400 milyar dolardan fazla değer kaybetti.

CoinGlass verilerine göre, son 24 saatte kapatılan vadeli pozisyonlarının değeri 800 milyon doları aştı. İran ve İsrail arasındaki gerilim, varlık fiyatlarında dalgalanmaya yol açıyor gibi gözüküyor.