Bitcoin’in 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşması için neler gerekiyor. İşte ChatGPT’nin bu konudaki görüşleri.

Özet:

ChatGPT’ye göre birkaç kritik faktör, Bitcoin’in piyasa değerinin 3 trilyon dolara yükselmesine yol açabilir.

Kısa bir süre önce Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, kripto para piyasasının 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacağını öngördü. Bununla birlikte yüz binlerce dolarlık hatta milyonlarca dolarlık fiyat tahminleri de var.

Bitcoin Blok Ödülü Yarılanmasının Olası Etkileri

Bitcoin’in piyasa değeri kısa süre önce 1,43 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şu anda Bitcoin’in piyasa değeri 1,267 trilyon dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda.

Geride bıraktığımız Mart ayında etkileyici bir performans gösteren BTC, 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Hal böyle olunca Bitcoin blok ödülü yarılanması sonrasında BTC fiyatının çok daha yüksek seviyesine ulaşacağına dair beklentiler arttı.

Biz de bu kapsamda OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’ye Bitcoin’in piyasa değerinin 3 trilyon dolarlık kilometre taşına ulaşıp ulaşamayacağını sormaya karar verdik.

ChatGPT, bu senaryonun bir dizi kritik faktöre bağlı olarak gerçekleşebileceğini düşünüyor. Bu faktörlerden ilki Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanması. Tarihsel veriler, blok ödülü yarılanmasının BTC’de astronomik yükselişleri tetiklediğini gösteriyor. Ancak daha önceki piyasa döngüleri sırasında yarılanmadan sonra gelen tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunun bu kez yarılanmadan önce gelmesi kafaları karıştırdı.

Marathon Digital’in CEO’su Fred Thiel, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının halihazırda fiyatlandığını düşünüyor. Thiel bu nedenle önümüzdeki aylarda BTC’de yükseliş yaşanmasını beklemiyor.

Diğer Faktörler

ChatGPT, kurumsal benimsenme, düzenlemeler konusundaki gelişmeler ve makroekonomik gelişmeler gibi piyasa dinamiklerinin Bitcoin üzerinde etkili olacağına inanıyor.

ChatGPT’ye göre Bitcoin’in piyasa değerinin 3 trilyona yükselebilmesi için pozitif yatırımcı algısı da olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

Ripple CEO’sunun Tahmini

Geride bıraktığımız haftalarda Ripple CEO’su Brad Garlinghouse sürpriz bir açıklamaya imza atarak kripto para piyasasının toplam değerinin 2024 yılı içerisinde 5 milyar dolara yükseleceğini tahmin etmişti.

Kripto para piyasasının toplam değeri şu anda 2,429 trilyon dolar seviyesinde ve bunun yaklaşık %52’sine denk gelen 1,267 dolarlık kısmını Bitcoin oluşturuyor. Brad Garlinghouse’un 5 trilyon dolarlık öngörüsünün gerçekleşmesi halinde Bitcoin’in piyasa değeri 2,5 trilyon doların üzerine yükselebilir.