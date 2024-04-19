Dubai’de şu sıralar gerçekleştirilen Token2049 konferansında açıklamalarda bulunan Arthur Hayes, Bitcoin’i altınla karşılaştırdı.

ABD, Çin, Japonya gibi hükümetler tarafından uygulanan ekonomik politikaları değerlendiren Hayes, merkez bankacılığı bilançolarının genişlediği dönemlerde tek çözümün Bitcoin olduğunu söyledi. Reel getirilerin negatif seyretmeye devam edeceğini öngören Hayes, bu durumun ABD Merkez Bankası’nın ve ABD Hazine Bakanlığı’nın aktif olarak sürdürmeye çalıştığı bir politika olduğunu ifade etti.

Hayes, bu hamlenin ABD’ye daha düşük oranlarla borçlanma fırsatı tanıdığını söyledi.

BitMEX’in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, bu durumun devam etmesi halinde Bitcoin ve altcoin’lerin yükseliş trendine devam edeceğini kaydetti. Ancak Hayes bu durumun tam tersi bir senaryo konusunda da uyardı.

ABD’nin ve diğer hükümetlerin GSYİH rakamlarının şişirilmiş olduğunu ve kamuoyunu oyalamak için açıklandığını belirten Hayes, çözümün Bitcoin olduğunu söyledi.

Hayes, altının hükümetler tarafından binlerce yıldır var olduğu için tarihsel bir seçim olduğunu ifade etti. Ancak Hayes, altının olumsuz özelliklerini taşımayan ancak tüm avantajlarına sahip olan Bitcoin’in daha doğru bir tercih olacağına inanıyor.

Bu anlamda Bitcoin’in altından daha iyi olduğunu savunan Hayes, altının fiziki bir değer saklama aracı olması nedeniyle taşınmasının ve saklanmasının zor olduğunu söyledi.

Tarihsel veriler, hükümetlerin birçok kez altın varlıklarına el koyduğunu gösteriyor. Ancak bu durumun Bitcoin örneğinde uygulanması imkansız.

Bu anlamda ABD para politikasının aynı kalacağını öngören Hayes, insanların Bitcoin’e yönelmesi gerektiğini ve son yükselişler nedeniyle Bitcoin’lerini satmamaları gerektiğini söyledi.

Arthur Hayes, Bitcoin’in yükseliş trendine devam edeceğini ve 100.000 doları aşacağına inanıyor. Hayes geçmişte yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in birkaç yıl içerisinde 750.000 doları aşacağına dair öngörüsü de dahil olmak üzere pek çok BTC fiyat tahmininde bulunmuştu.