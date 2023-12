Bu yazımızda dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kurucu ortaklarından Yi He’nin hayatına ve kariyerine yakından bakacağız.

Yi He, Changpeng Zhao ile birlikte dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’i kurdu. Çinli yatırımcı ve pazarlama uzmanı Yi He şu anda Binance’te Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyor. Yi He aynı zamanda Binance Labs’te başkanlık görevini yürütüyor.

Yi He geçmişte bir diğer dev kripto para borsası OKX’in de kurucu ortakları arasında yer alıyor. Changpeng Zhao ile Yi He’nin yolları da burada kesişti. Yi He, Changpeng Zhao’yu OKX borsasında CTO olarak işe aldı. Bununla birlikte Yi He geçmişte mobil video teknoloji şirketi Yixia Technology’de Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Yi He’nin Hayatı ve Kariyeri

Yi He 1986 yılında Çin’de doğdu. He, anne ve babasının öğretmenlik yaptığı Çin’in batısındaki Sichuan eyaletineki kırsalda büyüdü. Yi He verdiği bir röportajda o günleri şu şekilde anlattı: “Çok küçük bir köyden ve çok fakir bir aileden geliyorum“.

Yi He çalışma hayatına süpermarketlerde satış görevlisi olarak başladığını ve bu işte çalışırken çok yorulduğunu, sürekli olarak sesinin kısıldığını ifade etti.

Yi He, 2012 yılında Çin Televizyon Kanalı’ndaki bir seyahat programında sunucu olarak işe girdi. Yi He 2014 yılında bu işten ayrıldı ve bir girişime katıldı. Bitcoin’le ilk olarak bu girişimde çalışırken tanışan Yi He, aynı yıl kripto para sektörüne geçiş yaptı ve OKCoin’in kurucu ortakları arasına katıldı.

Yi He’nin pazarlama ve markalaşma stratejilerinin de katkısıyla OKCoin 2015 yılında Çin’in en büyük kripto para borsası oldu. Yi He, OKCoin’de kullanıcı operasyonları yönetimi, çevrimiçi pazarlama yönetimi, sosyal medya yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi ve markalaşma yönetimi gibi faaliyetlerle ilgileniyordu. Sonuç olarak OKCoin çok kısa bir süre içerisinde Çin’de %60’lık pazar payına ulaştı.

2015 yılında Yixia Technology’ye çalışmaya başlayan Yi He bu şirkette de başkan yardımcısı olarak çalıştı ve şirketin ürün yönetimi ve pazarlama faaliyetlerini yönetti. Yixia Technology kısa bir süre sonra Çin merkezli teknoloji devi Weibo tarafından satın alındı.

Yi He, 2017 yılında Changpeng Zhao ile birlikte Binance borsasını kurdu ve borsada CMO olarak rol aldı. Yi He’nin de katkılarıyla Binance borsası yalnızca birkaç ay içerisinde dünyanın en büyük kripto para borsası oldu.

Yi He, Binance’in ICO platformunun lansmanı da olmak üzere borsa tarafından geliştirilen birçok kritik ürünün geliştirilmesinden ve kullanıcıların bu konuda eğitilmesinden sorumluydu. Yi He 2017 yılından bu yana Binance’in Pazarlama Sorumlusu olarak görev yapmaya devam ediyor.

Yi He 3 Ağustos 2022 tarihinde Binance’in VC kolu Binance Labs’te başkanlık görevine getirildi.

Tüm bunların yanı sıra Yi He bir dizi hayırseverlik girişiminde de aktif olarak yer alıyor. Bunlar şu şekilde: Binance Yardım Vakfı, Çocuklar için Binance ve Binance COVID-19 Yardım Fonu.

Yi He hakkında internette pek fazla bilgi yer almıyor. Her ne kadar Binance’in kurucu ortaklarından ve kilit isimlerinden biri olsa da Yi He genellikle kamera arkasında kalmayı tercih ediyor. Bu nedenle Yi He ilk İngilizce röportajını dahi 2022 yılının Temmuz ayında verdi. Yi He bu röportajda şu ifadelere yer verdi:

Benim özel gücüm her zaman kendime meydan okumam oldu. Bence pek çok insan kendine sınırlar koyuyor, böylece hayattan zevk almaya devam ediyor ve kendilerini rahat hissettikleri yerde kalmak istiyorlar.

Yi He röportajının devamında kripto paraların ve blockchain teknolojisinin mevcut finansal sistemleri değiştirecek güce sahip olduğuna inandığını belirtti. Yi He röportajında başarının bir ekip çalışması olduğunu ifade etti ve bu nedenle bir şirketin başarıya ulaşabilmesi için her zaman en iyi insanların işe alınmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Karşılaştığımız en büyük zorluk, dünyadaki en iyi insanları işe aldığımızdan emin olmaktır. Hiç kimse tek başına başarılı olamaz.

Yi He’ye Binance’i beraber kurmalarına rağmen neden Changpeng Zhao’nun borsanın yüzü olduğu da soruldu. Yi He, Changpeng Zhao’nun Binance’in marka yüzü olmak için daha uygun bir aday olduğunu belirtti ve bir şirketin çok fazla marka yüzü olması durumunda bu durumun insanların kafasını karıştıracağını ifade etti.