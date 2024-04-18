Binance SAFU’nun rezervi yeniden düzenleniyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, rezervlerinde değişikliğe gidiyor. Borsa, sigorta fonundaki tüm varlıkları tek bir stablecoin’e dönüştürecek.

SAFU Fonunda Değişiklik

Binance, 18 Nisan’da SAFU’daki (Kullanıcılar için Güvenli Varlık Fonu) tüm varlıkların USDC’ye dönüştürüleceğini duyurdu. Fonun rezervinde Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), USDT ve TUSD gibi çok çeşitli kripto paralar bulunuyor.

Borsa, bu kararın fonun değerini 1 milyar dolar değerinde tutma hedefinden sapmamak için alındığını açıkladı. USDT ve TUSD stablecoin olsalar da BTC ve BCH, yüksek dalgalanmaya sahip kripto paralar. Dolayısıyla fonun değerini sabit tutmak için sabit kripto paralara başvurmak, yönetimi daha kolay bir yöntem olabilir.

SAFU, Binance tarafından 2018’de kullanıcıları acil durumlara karşı korumak için oluşturulmuş bir sigorta fonudur. SAFU, İngilizce’de güvenli anlamına gelen “safe” kelimesinden türemiştir.

CZ’nin Davası Yaklaşıyor

Binance, kriptonun tepesine binmeye ant içmiş ABD’li yetkililerin hedef aldığı kripto para kuruluşlarından biri oldu. Borsa ve yöneticileri, para aklamayı ve terörizmin finansmanını önleme yasalarını ihlal etmek ile suçlandı.

Tüm bu süreç sonunda Changpeng Zhao, CEO’luk görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Bir süreliğine tutuklu kalan CZ, kefalet ödeyerek serbest kaldığı ABD’de yargılanmayı bekliyor.

CZ’nin davası bu ay sonu görülecek. Yetkililer ile itiraf anlaşması yapan eski CEO’nun hapis yatma ihtimali bulunuyor.