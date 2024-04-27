Renzo Protocol’un kripto parası REZ, Binance’in 53’üncü Launchpool projesi olarak gündeme geldi. Peki nedir bu Renzo Protocol? REZ ne işe yarıyor? Ne zaman piyasaya sürülecek?

Tüm soruların cevabı bu yazıda.

Renzo Protocol Nedir?

Renco Protocol, EigenLayer ekosistemini iyileştirmek için tasarlanmış bir projedir. EigenLayer ise Ethereum tabanlı bir yeniden staking protokolüdür, stake edilen ETH’lerin yeniden kullanılmasına olanak sağlar.

Renzo henüz yeni bir proje. Protokol, 2023 yılında Kratik Lodha ve Lucas Kozinski tarafından kuruldu. Beta mainnet ise aynı yılın aralık ayında aktive edildi. Proje, ilk finansman turunu 2024 başında gerçekleştirdi.

Renzo, EigenLayer’ın sunduğu likit token’ları yeniden stake etme sürecini basitleştirmek için tasarlandı. Stake etmek, bir blockchain ağına kripto para kilitlemeyi ifade ediyor.

En büyük blockchain ağlarından biri olan Ethereum, hisse ispatı (proof of stake) konsensüs mekanizmasına geçtiğinden beri, ağdaki doğrulama ve yönetişim işlerini staker’lar gerçekleştiriyor.

Staker’ların kripto paralarını belirli bir süre kilitlemesi ve kilitledikleri kripto paralara dokunmaması gerekiyor. EigenLayer, bu kripto paraların temsilini yaratarak kilit sürecinde başka yerlerde de kullanılmalarını mümkün kılıyor.

Renzo, EigenLayer ve diğer blockchain ağları arasında köprü işlevi görüyor ve yeniden staking çözümünün daha erişilebilir olmasını sağlıyor. Protokol, bir nevi EigenLayer kullanmayı kolaylaştıran arayüz işlevi görüyor ve son kullanıcı adına işleri basitleştiriyor.

Protokol likit staking token veya ETH kilitleyenler, karşılığında eş değerde basılmış ezETH alıyor. ezETH, kilitli token’lar yerine başka işlemlerde kullanılabiliyor. Renzo’da staking faizi de Ethereum’un kendisinden daha yüksek.

Renzo, zincirler arası yeniden staking imkanı da sunuyor. Protokolün Connext Network ve Chainlink ile yaptığı iş birliği, bu ağlar arasında birlikte işlerliği mümkün hale getiriyor.

REZ Nedir?

REZ, Renzo Protocol’ün yönetişim token’ıdır. 27 Nisan itibarıyla henüz piyasada olmayan kripto para, Binance yoluyla piyasaya sürülecek.

Yönetişim token’ı olarak REZ, kendisini stake edenlere protokoldeki değişiklik teklifleri hakkında oy kullanma hakkı verecek.

Kripto paranın ismi ilk olarak EZ olarak belirlendi, ancak daha sonra Binance ve proje ekibinin ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda REZ olarak değiştirildi.

Binance Launchpool’da Listeleniyor

Renzo Protocol, kripto parasını Binance ile yaptığı iş birliği yoluyla piyasaya sürecek. REZ, Binance Launchpool’da platformun 53’üncü projesi olarak başlatılacak.

Farming süreci 24 Nisan’da başladı. BNB ve FDUSD stake edenler, farming süreci sonunda REZ’lerini teslim alacak.

REZ, farming dönemi 30 Nisan’da sona erdiğinde borsada listelenecek. İlk aşamada REZ/BTC, REZ/USDT, REZ/BNB, REZ/FDUSD ve REZ/TRY pariteleri işleme açılacak.