Veriler, Ethereum ağındaki NFT’lere yönelik ilginin azaldığını ve Bitcoin Ordinals NFT’lerinin satış rakamlarının arttığını gösteriyor.

Ethereum tabanlı en popüler NFT koleksiyonlarından biri olan Bored Ape Yacht Club’ın (BAYC), taban fiyatı son birkaç yılda önemli ölçüde düşüş yaşadı. Veriler, BAYC’nin taban fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana %90’ın üzerinde değer kaybettiğini gösteriyor.

BAYC’nin Taban Fiyatı 11 ETH’nin Altına Geriledi

Veri sağlayıcısı NFT Price Floor’a göre 15 Nisan’da BAYC’nin taban fiyatı %12,08 oranında değer kaybederek 11 ETH’nin (yaklaşık 34.000 dolar) altına geriledi.

BAYC’nin taban fiyatı son olarak 2021 yılının Ağustos ayında 9,5 ETH seviyesinde işlem görüyordu. Güncel verilere göre şu anda BAYC’nin taban fiyatı 11,05 ETH seviyesinde ve bu, 2022 yılının Nisan ayında kaydedilen 128 ETH’lik (yaklaşık 395.000 dolar) tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla %90’ın üzerinde bir değer kaybı anlamına geliyor.

BAYC’nin satış hacminde de son bir aylık zaman diliminde %29’luk kritik bir düşüş yaşandı. Koleksiyonun satış hacmi son 30 günlük zaman diliminde 28.795.403 dolara geriledi. Bu da BAYC’nin satış hacmi en yüksek koleksiyonlar arasında beşinci sıraya gerilemesine yol açtı.

CryptoSlam verileri bu süreçte Bitcoin Ordinals NFT’lerinin, Ethereum tabanlı NFT’lere kıyasla daha iyi performans gösterdiğini gözler önüne seriyor.

Son 30 günlük verilere göre Bitcoin Ordinals NFT’lerinin satış hacmi 458,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken Ethereum NFT’lerinin satış hacmi ise 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şu anda Uncategorized Bitcoin Ordinals, satış hacmi konusunda tüm ağlardaki NFT koleksiyonlarını geride bırakarak ilk sırada yer alıyor.

Bored Ape Yacht Club Nedir?

2021 yılının Nisan ayında piyasaya sürülen Bored Ape Yacht Club (BAYC) koleksiyonu, yıllar içerisinde birçok ünlü ismin ilgisini çekti.

Yuga Labs tarafından geliştirilen koleksiyon, geniş topluluğu ve inovasyona önem vermesiyle dikkat çekiyor. CryptoSlam’in verilerine göre BAYC, 3 milyar dolarlık toplam satış hacmiyle NFT piyasasının lideri konumunda.

Her ne kadar koleksiyonun taban fiyatı tarihin en düşük seviyelerine yakın seyretse de bazı BAYC NFT’leri hala çok yüksek fiyatlardan el değiştirmeye devam ediyor. Örnek vermek gerekirse, BAYC #830 daha geçen ay 1,92 milyon dolar değerinde 504,3 ETH karşılığında satıldı.

Koleksiyon hakkında daha fazlasını öğrenmek için “Bored Ape Yacht Club NFT Koleksiyonu Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.