Bir süredir anonim kripto para cüzdanlarının Avrupa’da yasaklanacağı iddia ediliyordu. Sektör uzmanı Patrick Hansen bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Patrick Hansen, Avrupa Birliği’nin Kara Para Aklamayla Mücadele Yönetmeliği’ne (AMLR) ilişkin bazı yanlış spekülasyonları ortadan kaldırdı. Hansen, AMLR’nin kripto para sektörü için ne anlama geldiğini açıkladı.

Genel kanının aksine AMLR kripto para düzenlemelerini de içeriyor. AMLR, yükümlü kuruluşlar (OE’ler) olarak tanımlanan kurumlar için kara para aklamayla mücadele ve terörizmin finansmanıyla mücadele (AML/CFT) çerçevesi olarak özetlenebilir.

OE’ler yani yükümlü kuruluşlar, kripto varlık hizmet sağlayıcılarını (CASP’ler) de kapsıyor. Çerçeve ayrıca spot kulüpleri ve kumar hizmeti sunan şirketleri de kapsıyor. Ancak AMLR, bu yazının odak noktası olan gözetimsiz kripto para cüzdanlarını açıkça çerçeveden muaf tutuyor.

AMLR’nin en can alıcı noktalarından biri de Avrupa Birliği’nin kripto para düzenlemesi MiCA ile düzenlenen borsalar ve brokerler de dahil olmak üzere CASP’lere uygulanacak olması. Bu kapsamda ilgili kuruluşların müşteri durum tespiti (CDD) dahil olmak üzere standart KYC/AML prosedürlerine uymaları gerekiyor.

Bu nedenle AMLR düzenlemesi, gözetimsiz kripto para cüzdanlarının Avrupa’da yasaklanacağı anlamına gelmiyor.

Avrupa Birliği’ndeki mevcut kara paranın aklamanın önlenmesi (AML) kuralları nedeniyle borsaların gizlilik odaklı kripto paralar için destek sunması halihazırda yasaklanmış durumda.

Peki AMLR çerçevesinde kripto paraları ilgilendiren yeni bir şeyler yok mu? Patrick Hansen’in de söylediği gibi AMLR, halihazırda mevcut olan kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi kurallarını yineliyor.

Bir kez daha belirtmek gerekirse AMLR çerçevesinde herhangi bir şekilde gizlilik odaklı gözetimsiz kripto para cüzdanlarının yasaklanmasına ilişkin herhangi bir madde bulunmuyor.

Patrick Hansen söz konusu çerçevenin Avrupa Birliği’ndeki kripto para piyasası üzerinde çok küçük bir etki yaratacağını düşünüyor.