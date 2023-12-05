Bu yazımızda kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden Arthur Hayes’in hayatına, eğitim geçmişine ve kariyerine yakından bakacağız.

1985 yılında ABD’nin Detroit, Michigan eyaletinde doğan Arthur Hayes, önde gelen kripto para borsası BitMEX’in kurucusu ve eski CEO’sudur. Hong Kong’da yaşayan Hayes aynı zamanda 100x Group’un kurucu ortağı ve Maelstrom’da Baş Yatırım Sorumlusu olarak görev yapıyor.

Arthur Hayes’in Hayatı ve Eğitimi

Arthur Hayes General Motors’ta çalışan orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hayes 2008 yılında Pennsylvania Üniversitesi, Wharton İşletme Fakültesi’nden 2008 yılında Ekonomi, Finans alanında lisans derecesi ile mezun oldu.

Kariyerine yatırım bankacılığı alanında çalışarak başlayan Arthur Hayes, Hong Kong’a taşınmadan önce 2008 ile 2011 yılları arasında Deutsche Bank’in Londra ofisinde çalıştı. Deutsche Bank’te hisse senedi türevleri analisti ve analist yardımcısı olarak çalışan Hayes, 2011 yılında bu işten ayrıldı ve 2013 yılına kadar Hong Kong’da Citibank için Delta One Trader olarak çalıştı.

Arthur Hayes 2014 yılında Oxford mezunu matematikçi-yazılım geliştiricisi Ben Delo ve yazılım geliştirici Samuel Reed ile BitMEX’i kurdu. Üç kafadar Coinbase, Binance ve Coinmama ile doğrudan rekabet edebilecek en iyi eşler arası kripto para borsasını yaratmayı hedefledi.

Arthur Hayes, BitMEX’i yaratmasına yol açan vizyonu şu şekilde özetliyor:

İnsanların Bitcoin ticareti yapabilmesi için daha profesyonel bir borsa yaratmak istedim, 2013 yılında alım satım işlemlerine başladığımda böyle bir platform yoktu.

Bir piyasa yapıcı olarak faaliyet gösteren ve en karmaşık ticaret sistemlerinden birini geliştiren BitMEX ilk işlem gününde 50 milyon dolar, ilk yılında ise 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

Yıllar içerisinde Arthur Hayes’e ve BitMEX borsasına çeşitli nedenlerle dava açıldı. 2020 yılının Ekim ayında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), BitMEX’i kapsamlı kara para aklama karşıtı önlemler uygulamamakla ve dolayısıyla Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekle suçladı. 2021 yılının Nisan ayında Arthur Hayes, Hawaii’de kolluk kuvvetlerine teslim oldu. Tutuklanmasının ardından 10 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılan Hayes, cezası kesinleşene kadar New York’ta ikamet etmeyi kabul etti.

2021 yılının Ağustos ayında CFTC ve Mali Suçları Uygulama Ağı’ndan (FinCEN), BitMEX’i 100 milyon dolarlık para cezasına çarptırdı ve BitMEX bu cezayı ödemeyi kabul etti.

2022 yılının Şubat ayında Arthur Hayes ve BitMEX’in diğer kurucu ortakları kapsamlı kara para aklama karşıtı önlemler uygulamamaktan suçlu bulundu. Mahkeme, Arthur Hayes’e iyi niyetli olması ve suç geçmişi olmaması nedeniyle altı ay ev hapsi, iki yıl denetimli serbestlik ve 10 milyon dolar para cezası verdi.

Arthur Hayes’in Kurduğu Girişimler

Arthur Hayes, 2020 yılının Temmuz ayında 100x Group’u kurdu ve 2020 yılının Ekim ayına kadar bu şirkette CEO’luk görevini yürüttü. 100x Group dijital finansal sistemin kapsayıcılığını arttırma misyonuyla kuruldu.

2022 yılının Aralık ayında ise Arthur Hayes, aile ofisi Maelstrom’un Baş Yatırım Sorumlusu oldu.

Arthur Hayes, kısa bir süre önce ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırılan Binance hakkında da açıklamalarda bulundu. Arthur Hayes, ABD’li makamların keyfi cezalarından duyduğu endişeyi gündeme getirdi. Konuyla ilgili olarak bir blog yazısı yayınlayan Arthur Hayes, Binance ve eski CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ) haksız bir şekilde cezalandırıldığını düşünüyor.

Arthur Hayes blog gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Eğer devletin CZ ve Binance’e ne kadar enerji harcadığını gördükten sonra Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapmak istemiyorsanız, başka ne görmeniz gerektiğini bilmiyorum.