Arthur Hayes, blok ödülü yarılanması ve dolar likiditesindeki sıkışma nedeniyle yüklü satışların Bitcoin fiyatını aşağıya çekebileceği konusunda uyardı.

Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının 20 Nisan 2024 tarihinde görülmesi bekleniyor. Kripto para topluluğu blok ödülü yarılanmasının kısa ve uzun vadeli etkileri konusunda bölünmüş durumda.

Bu konuyla ilgili olarak bir blog gönderisi kaleme alan Arthur Hayes, yarılanmadan hemen önce ve sonra düşüş yaşanacağını öngörüyor. Arthur Hayes orta vadede ise yükseliş bekliyor.

Beklenmedik Piyasa Hareketlilikleri

Arthur Hayes, Bitcoin’de blok ödülü yarılanması her ne kadar yükseliş katalizörü olarak görülse de beklenmedik fiyat hareketlilikleri yaşanabileceğini söyledi. Hayes, piyasada bir konuda herkesin aynı fikirde olduğu durumlarda genellikle beklentinin tam tersinin gerçekleştiğini söyledi.

Arthur Hayes, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının dolar likiditesinin sıkıştığı bir dönemde gerçekleşeceğini söyledi. Hayes’e göre bu durum piyasadaki fiyat dalgalanmalarını arttırabilir.

Arthur Hayes, Bitcoin ağında blok ödülünün azaltılmasının ve dolar likiditesinin sıkışmasının satış baskısına yol açarak BTC fiyatını aşağıya çekebilir.

BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes bu nedenle Mayıs ayına kadar alım satım yapmayacağını açıkladı ve yatırımcıları bu tür belirsizlik durumlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Her ne kadar yanılabileceğini de kabul etse de Hayes, spekülatif kazançlar yerine risk yönetimine öncelik vereceğini söyledi. Hayes, piyasadaki dalgalanma nedeniyle kayıp riskini en aza indirmek için dengeli bir portföy oluşturulması gerektiğini söyledi.

ABD’nin Piyasalar Üzerindeki Etkisi

Arthur Hayes, ABD’de Fed ve Hazine Bakanlığı’nın politikalarının finansal piyasalar üzerindeki etkilerine de değindi. Hayes, zor durumdaki bankaların iskonto penceresi gibi araçlar vasıtasıyla likiditeye erişebildiği mekanizmalardan bahsederek bunun piyasa istikrarı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Mevzu bahis iskonto pencereleri, bankaların Fed’den nakit almak için başta ABD Hazine tahvilleri (UST) ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler (MBS) olmak üzere uygun menkul kıymetleri rehin vermelerine olanak sağlıyor.

Arthur Hayes, Fed’in ve Hazine Bakanlığı’nın iflas eden bankaları kurtarmak için iskonto penceresini kullanmaya teşvik etme yoluna gittiğini yani politikalarını değiştirdiğini söyledi.