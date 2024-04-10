Binance’in yeni CEO’su Richard Teng gündeme dair açıklamalarda bulundu. Teng, Binance’in artık yasal uyumluluğa daha fazla odaklandığını ve bu nedenle şirketin güçlü bir uyumluluk politikası için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in CEO’su Richard Teng, ABD Adalet Bakanlığı’yla (DoJ) varılan uzlaşmaya dair görüşlerini de paylaştı. Teng, Binance’in bu cezayla birlikte kültürel sorunları geride bıraktığını söyledi.

CNBC’ye röportaj veren Binance CEO’su Richard Teng, Binance’in başlangıçta net kurallara sahip olmadığı başlangıç aşamasını geride bıraktığını söyledi. Teng, Binance’in güncel kalmak için faaliyetlerini belirgin bir şekilde sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Binance Kültürel Sorunlarını Geride Bıraktı

2023 yılının Kasım ayında Binance, ABD Adalet Bakanlığı’yla (DoJ) sürpriz bir uzlaşmaya vardı. Binance, ABD’de Banka Gizlilik Yasası’nı ihlal ettiğini ve platformunda güçlü kara para aklama karşıtı önlenmeler uygulamadığını kabul etti.

Uzlaşma kapsamında Changpeng Zhao borsadaki CEO’luk görevini bırakmayı kabul etti. Zhao 50 milyon dolar, Binance ise 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. Bu gelişmelerin ardından Binance’te CEO’luk görevine borsanın Küresel Piyasalar Başkanı Richard Teng getirildi.

Paris Blockchain Week etkinliğinde CNBC’ye açıklamalarda bulunan Teng, DOJ’un “af dilemek izin istemekten daha iyidir” yaklaşımını benimsediklerini söyledi. Richard Teng, Binance’in artık kültürel sorunları geride bıraktığını ve artık sürdürülebilirliğe ve yasal uyumluluğa daha fazla mesai harcadıklarını söyledi.

Richard Teng konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Borsanın gelişim sürecinin ilk aşamalarında net kurallara sahip olmadan faaliyet gösteriyordu. Ancak şirket büyüyerek belirli bir olgunluğa ulaştıkça biz de bu yaklaşımımızı geride bıraktık. Sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz; rotamız açık bir şekilde daha fazla uyumluluk yönünde, bu yüzden de çok sağlam bir uyumluluk programı oluşturuyoruz.

Küresel Merkez Bulma Çabaları

Changpeng Zhao hakkındaki suçlamaları kabul etti ve yargılanmasına devam ediliyor. Zhao’nun cezası 30 Nisan’daki duruşmada belli olacak. Bu süreçte Richard Teng liderliğindeki Binance, yönetici olmayan üyelerden oluşan ilk yönetim kurulunu oluşturdu.

Richard Teng ayrıca Binance’in hala küresel merkezini kurmak için ülke arayışında olduğunu söyledi. Teng’e göre bu küresel merkezin belirlenmesi için uygun bir düzenleyici çerçeveye ve çalışanları için iyi yaşam koşullarına sahip bir yer gerekiyor. Richard Teng bu nedenle çok fazla değerlendirme yaptıklarını söyledi.