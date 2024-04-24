Changpeng Zhao’nun cezası başlangıçta 18 ayla sınırlandırılmıştı. Ancak şu anda Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’nun çok daha ağır bir cezaya çarptırılması gündemde.

ABD Adalet Bakanlığı, Changpeng Zhao’nun üç yıl hapis cezasına çarptırılmasını önerdi. Changpeng Zhao, 2023 yılının Kasım ayında ABD’ye gelerek Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiğini kabul etmişti.

Changpeng Zhao’nun Cezası Belli Olacak

ABD Adalet Bakanlığı avukatları tarafından Salı gecesi sunulan belgelere göre Zhao’nun 36 ay hapis yatması ve 50 milyon dolar para cezası ödemesi gerekiyor.

Dosyalamada, “bu davadaki cezanın sadece Zhao’ya değil, dünyaya da bir mesaj göndereceği” belirtiliyor ve gelecekte benzer suiistimallerin önüne geçmek için caydırıcılığı olan daha ağır bir cezaya ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

Dosyalama, Adalet Bakanlığı’nın ceza yönergelerine ilişkin değerlendirmesini özetleyerek, genellikle 12 ila 18 ay arasında bir ceza aralığı önerdiklerini kabul ediyor. Ancak, Zhao’nun Binance’in yasal ihlalleri konusundaki farkındalığını ve bunları teşvik etmedeki aktif rolü vurgulanıyor.

Dosyalamada ayrıca Banka Gizlilik Yasası ihlallerini ele alan Ceza Kılavuzlarının yetersiz olduğu belirtiliyor ve bu büyüklükteki suiistimallerin veya ABD ulusal güvenliği üzerindeki potansiyel etkisinin yeterli düzeyde cezalandırmadığı savunuluyor.

Sonuç olarak başlangıçta 18 ay hapis cezasına çarptırılması beklenen Changpeng Zhao şu anda çok daha büyük bir cezayla karşı karşıya. Zhao başlangıçta 50 milyon dolar para cezasını kabul etmiş ve 18 aya kadar olan cezaları temyiz etme hakkından feragat etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı’nın İddiaları

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan dosyalamada Zhao’nun gerçekleştirdiği yasa ihlallerinin büyüklüğü vurgulanıyor ve yılda trilyonlarca dolarlık kripto para birimi işlemlerine ev sahipliği yapan devasa bir finans kurumuna başkanlık ettiği belirtiliyor.

ABD Adalet Bakanlığı bu süreçte Changpeng Zhao’nun yasaları kasıtlı olarak göz ardı ettiğini ve Binance’in darknet’ten ve kripto para karıştırıcılarından gelen fonlar da dahil olmak üzere milyonlarca dolarlık yasadışı gelirlerin aklanmasına yataklık yaptığını savunuyor.

Adalet Bakanlığı, Changpeng Zhao’nun Binance’de etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) programı uygulamadığını ve bunun sonucunda borsanın fidye yazılım saldırıları, darknet piyasası gelirleri ve çeşitli dolandırıcılıklarla ilgili işlemler de dahil olmak üzere yasadışı faaliyetler için bir merkez haline geldiğini vurguluyor.

Başlangıçta Changpeng Zhao’nun cezasının Şubat ayı sonunda belli olması gerekiyordu. Ancak sonrasında tarafların anlaşması sonucunda Changpeng Zhao’nun cezasına ilişkin karar tarihi 30 Nisan’a ertelendi.