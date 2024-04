Bitcoin 13 Nisan’da yaşanan sert çöküşün ardından bir miktar toparlandı. Ancak lider kripto para birimi haftalık bazda kırmızı renkte kalmaya devam ediyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri Cuma günü başlayan ve Cumartesi günü de devam eden fiyat düzeltmesinin sonucunda yaklaşık 400 milyar dolar değer kaybetti.

Düşüşte Fed’in iki bölgesel başkanı tarafından yapılan açıklamalar ve İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanması etkili oldu.

Bununla birlikte Bitcoin’de heyecanla beklenen blok ödülü yarılanmasına 5 günden daha kısa bir süre kaldı. Yarılanma sonrasında Bitcoin ağında madencilere ödenen blok ödülleri 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek. Kripto para tarihindeki en önemli olaylardan biri olan halving yaklaşırken topluluk da son iki günde yaşanan düzeltmelerin yarılanma öncesinde yaşanan son fiyat düzeltmesi olup olmadığını merak ediyor.

#BTC is down 16% from the highs.

So far, this is a normal drop. In fact, we’ve had several 20-22% drops this cycle.

BUT

This time it could develop into something more.

Thread👇 pic.twitter.com/Y1hanTHwvl

— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) April 13, 2024