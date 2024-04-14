Bitcoin 13 Nisan’da yaşanan sert çöküşün ardından bir miktar toparlandı. Ancak lider kripto para birimi haftalık bazda kırmızı renkte kalmaya devam ediyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri Cuma günü başlayan ve Cumartesi günü de devam eden fiyat düzeltmesinin sonucunda yaklaşık 400 milyar dolar değer kaybetti.

Düşüşte Fed’in iki bölgesel başkanı tarafından yapılan açıklamalar ve İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanması etkili oldu.

Bununla birlikte Bitcoin’de heyecanla beklenen blok ödülü yarılanmasına 5 günden daha kısa bir süre kaldı. Yarılanma sonrasında Bitcoin ağında madencilere ödenen blok ödülleri 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek. Kripto para tarihindeki en önemli olaylardan biri olan halving yaklaşırken topluluk da son iki günde yaşanan düzeltmelerin yarılanma öncesinde yaşanan son fiyat düzeltmesi olup olmadığını merak ediyor.

#BTC is down 16% from the highs. So far, this is a normal drop. In fact, we’ve had several 20-22% drops this cycle. BUT This time it could develop into something more. Thread👇 pic.twitter.com/Y1hanTHwvl — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) April 13, 2024

Bu Düzeltme Bekleniyor muydu?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Cuma günü yaklaşık 71.000 dolardan 65.000 dolara kadar geriledi. Bu düşüşün en önemli nedeni Fed’in Atlanta ve San Fransisco bölge başkanları tarafından yapılan açıklama. Her iki başkan da Fed’in faiz oranlarını yakın gelecekte düşürmeyeceğini söyledi.

Kripto para topluluğu henüz bu düşüşün şokunu atlatamamışken Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle ikinci bir düşüşe şahit oldu. İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısı başlatması sonucunda lider kripto para birimi 61.000 dolara kadar geriledi.

Sonuç olarak Bitcoin son 48 saat içerisinde yaklaşık 10.000 dolar değer kaybetti. Bu süreçte birçok altcoin çift haneli oranlarda düşüş yaşadı. Kripto para piyasasının toplam değeri Cuma günkü seviyelerinden Cumartesi günü akşam saatlerine kadar yaklaşık 460 milyar dolarlık düşüş yaşadı.

Tarihsel veriler, kripto para piyasasında önceki yarılanmalar sırasında da bu tür düşüşler yaşandığını gösteriyor. Bu nedenle analistler ve uzmanlar, son iki günde yaşanan sert düşüşlerin normal olduğunu düşünüyor. Kısa bir süre önce BitMEX kurucusu Arthur Hayes de fiyat düzeltmesi yaşanabileceğinin sinyallerini vermişti.

Piyasa Tekrar Toparlanabilecek mi?

Bu Bitcoin’in jeopolitik gerilim nedeniyle düşüş yaşadığı ilk vaka değil. Daha önce de Rusya, Ukrayna’yı işgal ettiğinde Bitcoin ve altcoin’lerde devasa bir çöküş daha yaşanmıştı. Willy Woo, o dönemde Bitcoin’in günler içerisinde tüm kayıplarını silerek eski seviyelerine geri döndüğünü hatırlattı.

#BTC down 10% immediately at the outbreak of the Iran – Israel war. Pulling up this old chart I did at the outbreak of the Russia-Ukraine war, also down 10%. Recovery happens within days. pic.twitter.com/PmusLrbtRZ — Willy Woo (@woonomic) April 14, 2024

Alex Kruger, Bitcoin’in gelecekteki fiyat performansının, İran ile İsrail arasındaki gerilimin seyrine bağlı olduğunu düşünüyor. Kruger’a göre İsrail ile İran arasındaki tansiyonun düşmesi halinde Bitcoin çok daha hızlı bir şekilde toparlanabilir. Bununla birlikte İsrail ile İran arasında bir savaşın patlak vermesi halinde ise Kruger, kripto para piyasasında çok daha büyük çaplı çöküşlerin yaşanacağına inanıyor.

Piyasayı Neler Bekliyor?

Bazı yatırımcılar 12 ve 13 Nisan’da yaşanan çöküşü fırsat olarak değerlendirdi ve daha fazla BTC satın aldı. Lookonchain verileri bir balinanın 40 milyon dolar değerinde BTC satın aldığını gösteriyor. Bu durum geride bıraktığımız ay oldukça aktif olan balinaların, Bitcoin’deki blok ödülü yarılanması öncesinde Bitcoin birikimlerini arttırdıkları şeklinde yorumlanıyor.

This whale withdrew 598 $BTC($37.78M) from #Binance again after the market dropped. Since the $BTC price dropped from its peak on Mar 14, this whale has withdrawn 10,158 $BTC($680.83M) from #Binance at an average price of $67,026. Address: 1L7gnfBJhK9ZwUcw2Lx93BPHmcd1tsxeTs pic.twitter.com/rgspysCSWc — Lookonchain (@lookonchain) April 14, 2024

Bitcoin’de her 210.000 blokta bir (kabaca 4 yıl) blok ödülü yarılanması gerçekleşiyor. Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanması 19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek ve ağdaki blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek.

Bitcoin üretimi azalırken talebin aynı kalması veya artması durumunda BTC fiyatının yükseliş trendini sürdüreceği tahmin ediliyor. Şimdiye kadar gerçekleşen blok ödülü yarılanmaları sonrasında Bitcoin’in astronomik yükselişler yaşamasının nedeni bu.

Birçok kişi, Bitcoin’in önümüzdeki bir yıllık süreçte 150.000 dolar ile 200.000 dolar aralığına yükseleceğini tahmin ediyor.

Ancak tarih her zaman tekerrür etmeyebilir. Bu nedenle geçmişteki fiyat hareketlilikleri, gelecekte de benzer fiyat hareketliliklerinin yaşanacağı anlamına gelmeyebilir.

Kesin olan bir şey varsa o da Bitcoin’in yarılanmaya sadece birkaç gün kala 10.000 dolar değer kaybetmesi. Piyasanın bu düşüşü bir satın alma fırsatı olarak mı yoksa daha büyük bir düzeltmenin ilk adımı olarak mı yorumlayacağını hep birlikte göreceğiz.