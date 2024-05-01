CZ, hakkındaki hüküm duyurulduktan sonra X’te yaptığı ilk açıklamada hatasını kabul ederek destekçilerine teşekkür etti.

Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), dünyanın en büyük kripto para borsası yoluyla ABD’nin para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini kabul etmişti. CZ, ABD’de dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski CEO, ceza verildikten sonra yaptığı ilk açıklamada pasif bir yatırımcı olarak kalacağını söyledi. CZ, sektörde yasalara uygunluğun önemine de değindi.

CZ Konuştu

Hapse girmeden önce son kez konuşan CZ, aldığı çok sayıda mektup, mesaj ve genel anlamda gördüğü destekten dolayı takipçilerine teşekkür etti.

CZ, bu dönemde gördüğü desteğin kendisini ayakta tuttuğunu söyledi:

Hayatımın bu aşamasını tamamlayıp bir sonraki dönemine (eğitim) odaklanacağım. Kripto alanında pasif bir yatırımcı (ve iş sahibi) olarak kalacağım. Sektörümüz yeni bir döneme girdi. Yasalara uymak son derece önemli. Bu kötü süreçteki tek iyi şey, Binance’in derinlemesine incelenmesi oldu. Fonlar güvende. Kullanıcıları koruyoruz!

Zhao, geçtiğimiz yılın kasım ayında suçunu itiraf ettikten sonra CEO’luk görevinden istifa etmişti.

CZ’nin Yargılanma Süreci

Bir zamanlar kripto para sektörünün en etkili isimlerinden biri olarak görülen Zhao, FTX Kurucusu Sam Bankman-Fried’ın ardından hapis cezasıyla karşı karşıya kalan ikinci kripto lideri oldu.

Zhao’nun aldığı ceza, savcıların istediği üç yıla kıyasla epey düşük oldu. Ayrıca ilk kez bir CEO, Banka Gizliliği Yasası’nın ihlali gerekçesiyle hapis cezası aldı.

CZ, ceza açıklanmadan önce davayı gören hakim Richard Jones’a pişman olduğunu söylemişti. Zhao, etkili bir para aklamayı önleme programı uygulamadığını kabul etmişti.

Sorumluluk alma yolunda ilk adımını hataları kabul etmek olduğunu düşünüyorum. Burada ben uygun bir para aklamayı önleme programı uygulama konusunda başarısız oldum. Bu hatanın ciddiyetini şimdi fark ediyorum.

CZ, cezasını çekmek için gönüllü olarak teslim oldu. Ayrıca 50 milyon doları CFTC’ye olmak üzere 100 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Binance de 4,32 milyar dolar ceza ödeyecek.