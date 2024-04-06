Kripto para topluluğu piyasanın geleceği konusunda oldukça iyimser.

Lider kripto para birimi Bitcoin, blok ödülü yarılanmasından yaklaşık 1 ay önce 14 Mart’ta 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Bu süreçte altcoin’lerde de astronomik yükselişler yaşandı.

Tarihsel veriler, Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasından birkaç ay sonra boğa sezonuna başladığını gösteriyor. Ancak bu döngüde Bitcoin boğa sezonuna erken başlamış gibi görünüyor. Hal böyle olunca birçok önde gelen analist ve uzman kripto para fiyat tahminlerinde bulunmaya başladı. Bu isimlerden biri de 250.000’i aşkın takipçisi bulunan JakeGagain.

JakeGagain kısa bir süre önce X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bitcoin’in 2025 yılında 175.000 dolara yükseleceğini öngördü. JakeGagain’in bu tahmini Standard Chartered, Tom Lee ve Mark Yusko tarafından yapılan BTC fiyat tahminlerine benziyor.

Lider memecoin DOGE da başta Elon Musk olmak üzere pek çok ünlü isim tarafından destekleniyor. Her ne kadar bir önceki boğa sezonunda 1 dolar seviyesine yükselemese de birçok uzman BTC’nin 2024 veya 2025 yılında 1 dolar seviyesine ulaşacağına inanıyor. Bu isimler arasında JakeGagain de yer alıyor.

JakeGagain, Ripple (XRP) fiyatının ise 2025 yılında 1 dolar ile 6 dolar arasında değişeceğine inanıyor. XRP’nin fiyatına ilişkin belirsizliğin en önemli nedeni 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davası.

Tarihsel veriler, geçmişte yasal gelişmelerin kripto para piyasası üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Ripple-SEC davasının 23 Nisan 2024’te görülecek davayla son bulması halinde XRP’deki fiyat hareketlilikleri önemli ölçüde artabilir.