2024 yılının ilk 3 ayında memecoin alanına Solana tabanlı memecoin’ler damga vurdu.

CoinGecko tarafından hazırlanan rapora göre piyasa değeri en yüksek 10 memecoin 2024 yılının ilk çeyreğinde %1312,6 getiri sağladı ve memecoin kategorisini, kripto para piyasasındaki en kârlı kategori haline getirdi.

CoinGecko raporuna göre en büyük on memecoin’in üçünün Mart ayında piyasaya sürülmüş olması ise dikkat çekiyor. 2024 yılının Mart ayında piyasaya sürülen Brett (BRETT), BOOK OF MEME (BOME) ve cat in a dogs world (MEW) adlı memecoin’ler kısa süre içerisinde milyonlarca dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Bu memecoin’ler arasında en iyi performansı %7.727,6 oranında değer kazanan BRETT kaydetti. İkinci sırada %2.721 oranında değer kazanan Dogwifhat (WIF) yer alıyor.

2024 yılının ilk çeyreğinde en iyi performans gösteren kategoriler arasında memecoin’leri RWA kategorisi takip ediyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde RWA anlatısı güç kazandı. ABD hazinelerinin tokenleştirilmesine odaklanan DeFi protokolü Ondo Finance (ONDO) RWA alanında en iyi performans gösteren kripto para olarak ön plana çıktı.

En Çok Yükselen Memecoin’ler

CoinGecko verilerine göre memecoin’lerin piyasa değeri son 24 saatte %2,1 oranında artarak 62,6 milyar dolara ulaştı. Görünüşe bakılırsa Bitcoin’de son günlerde yaşanan sert değer kayıplarından memecoin’ler de olumsuz etkilendi. Veriler, memecoin’lerin haftalık bazda %10 ile %23 arasında değişen oranlarda düşüş yaşadığını gösteriyor.

Buna rağmen kripto para piyasasında memecoin’lere yönelik heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2024 yılının başından bu yana en çok değer kazanan memecoin’ler şu şekilde:

Brett (BRETT): %7.727,6 Dogwifhat (WIF): %2.721 Myro (MYRO): %1.105 Osaka Protocol (OSAK): %746 Floki Inu (FLOKI): %483,9 Pepe (PEPE): %447,3 Shiba Inu (SHIB): %174,5 Dogecoin (DOGE): %107,6 Coq Inu (COQ): %106,5 Bonk Inu (BONK): %76,3

Son dönemde en büyük iki memecoin DOGE ve SHIB önemli ölçüde canlanma yaşadı. DOGE, 2021 yılının Kasım ayından sonra ilk kez 0,22 dolar seviyesine yükseldi. SHIB ise katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’un hacmindeki yükselişle ve ağdaki token yakma oranının artmasıyla sürekli olarak manşetleri süslüyor.

CoinGecko raporu ayrıca geride bıraktığımız Mart ayının son haftasında kripto para piyasasına 862 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleştiğini gösteriyor.