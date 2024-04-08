Kripto para piyasalarına 2024’te Bitcoin’in (BTC) liderlik ettiği bir yükseliş trendi hakim. BTC dahil birçok kripto para, şimdiden fiyat rekoru kırdı.

Altcoin piyasasında ise özellikle üç kripto para, bu yıl gösterebileceği yükseliş potansiyeliyle dikkat çekiyor. CryptoPotato olarak bu üç coin’i sizler için derledik.

Polygon (MATIC)

Ethereum katman 2 (layer 2) ölçeklenme çözümü Polygon, güçlü teknolojiye sahip blockchain projelerinden biri. Ayrıca Nike, Disney, Starbucks ve Reddit gibi dünyaca ünlü şirketler ile iş birlikleri bulunuyor.

Polygon, geçtiğimiz yılın sonlarında yeni yönetişim token’ı POL’ü piyasaya sürdü. Bu yılki yol haritasında MATIC’in POL’e geçmesi var.

MATIC’in Bitcoin halving ile başlaması öngörülen yükseliş dalgasında güçlü bir performans göstermesi bekleniyor.

Ripple (XRP)

Kripto para piyasasındaki en eski projelerden biri olan Ripple (XRP), 2020 yılının Aralık ayından bu yana SEC’in açtığı davayla mücadele ediyor. Davanın 23 Nisan 2024 tarihindeki duruşmayla sonuçlanabileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte olası bir temyiz durumunda kararın 2026 yılına ertelenmesi de olası.

Yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanması, 23 Nisan 2024 tarihindeki Ripple-SEC duruşması ve Ripple’ın kendi stabilcoin’ini başlatacağını açıklaması gibi gelişmeler nedeniyle XRP fiyatının 2024 yılında güçlü bir performans sergileyebileceği öngörülüyor.

Solana (SOL)

Ethereum’un (ETH) en büyük rakiplerinden Solana, birkaç gündür devam eden düzeltmeye rağmen, yıl başından beri yüzde 75 değer kazandı.

Solana ağı ayrıca 2024’te öne çıkan memecoin’ler tarafından yaygın olarak tercih ediliyor. SOL’ün yıl sonuna kadar 300 dolara ulaşması öngörülüyor.