Bu yazımızda Solana ağındaki en iyi web3 cüzdanlarına ve özelliklerine yakından bakacağız. İşte en iyi Solana cüzdanları…

Solana binlerce merkezsiz uygulamayla en büyük blockchain ekosistemlerinden bir tanesi. Solana ağında keşfedilmeyi bekleyen birçok merkezsiz uygulama (dApp) ve web3 projesi var. Bu nedenle ihtiyaçlarınıza en uygun Solana cüzdanını seçmeniz çok önemli.

Bu yazımızda yer vereceğimiz Solana cüzdanlarının artılarına, eksilerine, ayırt edici avantajlarına ve cüzdanınızı oluşturmadan önce dikkat etmeniz gerekenlere yer vereceğiz.

Başlamadan önce Solana blockchain’i hakkında daha fazla bilgi edinmek için hazırladığımız kapsamlı Solana rehberine de göz atabilirsiniz.

Sözü çok fazla uzatmadan gelin en iyi Solana web3 cüzdanlarına yakından bakalım…

Phantom: En Popüler Solana Cüzdanı

Phantom, çok amaçlı tasarımı, kullanıcı dostu arayüzü, yüksek performanslı bir şekilde çalışması ve düşük gas ücretleri nedeniyle en iyi Solana cüzdanı.

Gözetimsiz kripto para cüzdanı Phantom aynı zamanda basitleştirilmiş staking süreci ve kullanıcı dostu arayüzü nedeniyle Solana staker’ları arasında da oldukça popüler. Aylık yarım milyonu aşkın aktif kullanıcısı bulunan Brave, Firefox ve Chrome’a tarayıcı eklentisi olarak indirilebiliyor. Phantom aynı zamanda mobil cihazlara da uygulama mağazası üzerinden indirilerek kullanılabilir.

Phantom’un mobil uygulaması da oldukça basit bir arayüze sahip. Phantom’un mobil uygulaması aracılığıyla kullanıcılar NFT’lerinin alım, satım ve saklama işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu anlamda Phantom acemi kripto para kullanıcıları için de ideal bir tercih olabilir.

Depolama : Kullanıcılar SOL, Solana tabanlı NFT’ler ve SLP token’lerini Phantom cüzdanında saklayabilir. SLP, tıpkı Ethereum ağındaki ERC-20 standartı gibi Solana ağı özelinde bir token standartıdır.

: Kullanıcılar SOL, Solana tabanlı NFT’ler ve SLP token’lerini Phantom cüzdanında saklayabilir. SLP, tıpkı Ethereum ağındaki ERC-20 standartı gibi Solana ağı özelinde bir token standartıdır. Takas : Phantom, Raydium entegrasyınu sayesinde Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) özelliğiyle kullanıcılarının sabit %0,85’lik işlem ücretiyle takas gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

: Phantom, Raydium entegrasyınu sayesinde Otomatik Piyasa Yapıcı (AMM) özelliğiyle kullanıcılarının sabit %0,85’lik işlem ücretiyle takas gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor. Staking : Kullanıcılar, Phantom aracılığıyla SOL token’lerini bir doğrulayıcı seçerek stake edebilir. Hangi Solana doğrulayıcılarının en iyi APY tahminlerini sunduğunu belirlemek için StakeView’a göz atabilirsiniz.

: Kullanıcılar, Phantom aracılığıyla SOL token’lerini bir doğrulayıcı seçerek stake edebilir. Hangi Solana doğrulayıcılarının en iyi APY tahminlerini sunduğunu belirlemek için StakeView’a göz atabilirsiniz. Çapraz Zincir Takası : Phantom kullanıcıları, cüzdanlarına Ethereum ağından bakiye eklemek için bu özelliği kullanabilir. Tüm EVM token’lerini destekleyen bu özellik, kullanıcıların Ethereum ağından Solana ağına USDC, USDT veya DAI köprülemesine olanak sağlıyor.

: Phantom kullanıcıları, cüzdanlarına Ethereum ağından bakiye eklemek için bu özelliği kullanabilir. Tüm EVM token’lerini destekleyen bu özellik, kullanıcıların Ethereum ağından Solana ağına USDC, USDT veya DAI köprülemesine olanak sağlıyor. Soğuk cüzdan Ledger ile entegrasyon.

Peki Phantom’un eksileri yok mu? Elbette her şeyde olduğu gibi Phantom cüzdanının da bazı eksileri bulunuyor. Kullanıcılar token’lerini hangi doğrulayıcılara stake edeceklerine karar verirken araştırma yapmak zorunda. En popüler doğrulayıcılar aynı zamanda yüksek APY oranına sahip ancak daha maliyetli.

Phantom Cüzdanının Temel Özellikleri

Staking : evet

: evet Takas : evet

: evet Arayüz : mobil, tarayıcı uzantısı

: mobil, tarayıcı uzantısı Donanım cüzdanı entegrasyonu : Ledger

: Ledger Desteklenen diğer ağlar: Ethereum ve Polygon

Solflare: En Deneyimli Kullanıcılar İçin

Solana Labs tarafından geliştirilen Solflare, token takası, NFT depolama, Ledger entegrasyonu ve SOL staking konularında Phantom ile aynı işlevlere sahip. Solflare, Phantom ile birlikte en eski Solana cüzdanlarından bir tanesi. Kullanıcılar Solflare’a Google Play Store, App Store ve Chrome’da tarayıcı uzantısı olarak erişebilir.

Hem web uygulaması hem de mobil versiyonu Phantom ile neredeyse aynı olmasına rağmen, Solflare bazı benzersiz özellikler sunuyor:

Solrise entegrasyonu sayesinde doğrudan fon yönetimi

Solana dApp’leri için MetaMask entegrasyonu

Gelişmiş güvenlik için 24 kelimelik bir kurtarma anahtarı.

Staking, takas ve köprüleme işlemlerini desteklemesinin yanı sıra Solflare, düşük maliyetli ve hızlı işlemlere olanak sağlayan ödeme ağı Solana Pay desteği.

Solflare Cüzdanının Temel Özellikleri:

Staking : Evet

: Evet Takas : Evet

: Evet Arayüz : Mobil, tarayıcı uzantısı

: Mobil, tarayıcı uzantısı Donanım cüzdan entegrasyonu : Ledger

: Ledger Desteklenen diğer ağlar: Yok. Ancak Solflare’i MetaMask’e bağlamak ve farklı blockchain’lerdeki varlıkları köprülemek için Solana Snap özelliği kullanılabilir.

Atomic Wallet: Daha Yüksek Verimlilik, Daha Yüksek Maliyet

Atomic Wallet yüksek staking getirileri ve desteklediği çeşitli kripto paralarla ön plana çıkıyor. Kullanıcılar Atomic Wallet aracılığıyla 1.000’den fazla coin’in alım-satım, stake, takas işlemlerini gerçekleştirebilir.

Staking ödülleri kripto paradan kripto paraya değişiklik gösteriyor. Cosmos, AWC ve Zilliqa gibi iyi performans gösteren kripto paralar en yüksek getiriyi sağlar. Bununla birlikte Cardano, Solana ve Ethereum gibi daha yüksek hacimli coin’ler ise daha düşük stake getirilerine sahip olsalarda en popüler stake etme opsiyonları arasında yer alıyor.

Atomic Wallet’taki tüm kripto para satın alımları, Simplex aracılığıyla yapılıyor. Bu da kullanıcıların satın alma işlemi yapabilmeleri için KYC doğrulamasını tamamlamaları gerektiği anlamına geliyor. İşte Atomic Wallet’taki işlem ücretleri:

Kripto Para Satın Alma: Simplex aracılığıyla %5 ücret sabit ücret(minimum 10 dolarlık alt limit)

Simplex aracılığıyla %5 ücret sabit ücret(minimum 10 dolarlık alt limit) Kripto işlemleri : Cüzdana gelen veya giden işlemler için ücret alınmaz. Elbette diğer cüzdanlarda da olduğu gibi madencilere ödenen işlem ücretleri hariç.

: Cüzdana gelen veya giden işlemler için ücret alınmaz. Elbette diğer cüzdanlarda da olduğu gibi madencilere ödenen işlem ücretleri hariç. Ekstra ücretler: Yok. Ancak takas işlemlerinde %0,5 ek ücret alınıyor. Tüm takas işlemleri ChangeNow aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla kullanıcıların ChangeNow platformunun işlem ücretlerini ödemesi gerekiyor.

Atomic Wallet kullanıcıların Ethereum, Solana, BNB Chain, Polygon, Avalanche ve Fantom ağlarındaki NFT’lerini saklamalarına olanak tanıyor.

Atomic Wallet’ın en önemli dezavantajı yüksek işlem ücretleri. Simplex’in %5’lik işlem ücretine ek olarak kripto para alım satımlarında %2 komisyon uygulanıyor. Atomic Wallet, güvenlik için yalnızca bir PIN koduna ve 12 kelimelik bir kurtarma anahtarına sahip. Atomic Wallet’ın çoklu imza desteği, soğuk cüzdan entegrasyonu ve İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) özellikleri bulunmuyor.

Atomic Wallet’ın Temel Özellikleri:

Staking : Evet

: Evet Takas : Evet

: Evet Arayüz : Mobil, tarayıcı uzantısı

: Mobil, tarayıcı uzantısı Donanım cüzdan entegrasyonu : Hayır

: Hayır Desteklenen diğer ağlar: Ethereum, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche, Aurora dahil olmak üzere 30’u aşkın blockchain ağı.

Exodus

Exodus, Solana’nın yanı sıra diğer birçok blockchain ağını da destekleyen gözetimsiz ve çoklu fonksiyona sahip bir kripto para cüzdanı.

Solana Wallet Adapter entegrasyonuna sahip olan Exodus, kullanıcıların Solana ağındaki merkezsiz uygulamalara (dApp’ler) bağlamalarına veya çeşitli blockchain ekosistemlerinden geniş bir dApp havuzuna erişmelerine olanak sağlıyor.

Exodus’un masaüstü, mobil uygulamaları bulunuyor. Bununla birlikte kullanıcılar tarayıcı uygulaması üzerinden de cüzdana erişim sağlayabilir. Exodus, token stake etme ve takas gibi çeşitli özellikleri destekliyor. Exodus, 2020 yılında Solana blockchain’ini desteklemeye başladı.

Exodus’ta Solana ağını kullanırken, kullanıcılar aşağıdaki ücretlere maruz kalabilir:

Staking Ücretleri: SOL stake etmek için ücret alınmaz, ancak minimum bakiyeden düşülen 0,00005 SOL ücreti alınır.

SOL stake etmek için ücret alınmaz, ancak minimum bakiyeden düşülen 0,00005 SOL ücreti alınır. Solana Pay Ücretleri: Solana Pay’deki işlemler 0,00005 SOL gibi düşük bir işlem ücretine sahip, bu da bir kuruştan daha düşük bir ücrete denk geliyor.

Solana Pay’deki işlemler 0,00005 SOL gibi düşük bir işlem ücretine sahip, bu da bir kuruştan daha düşük bir ücrete denk geliyor. Takas Ücretleri: Cüzdandaki kripto para takas işlemlerinden küçük miktarda işlem ücreti alınıyor. Ancak işlem ücretinin tam yüzdesi belirtilmiyor.

İpucu: Diğer cüzdanların aksine, Exodus’un Everstake adlı kendi stake doğrulayıcısı bulunuyor. Bu da kullanıcıların düzinelerce doğrulayıcı arasında seçim yapmak yerine daha doğrudan bir şekilde stake etme işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

Eksileri: Tıpkı cüzdanlar gibi 12 kelimelik bir kurtarma anahtarı bulunan Exodus’ta 2FA özelliği bulunmuyor.

Exodus Cüzdanının Temel Özellikleri

Staking : Evet

: Evet Takas : Evet

: Evet Arayüz : Mobil, masaüstü, tarayıcı uzantısı

: Mobil, masaüstü, tarayıcı uzantısı Donanım cüzdan entegrasyonu : Trezor

: Trezor Desteklenen diğer ağlar: Bitcoin, Ethereum, Binance Akıllı Zincir, Polygon, Solana ve Cardano

Trust Wallet

Trust Wallet, piyasadaki en çok tercih edilen kripto para cüzdanlarından bir tanesi.

Kullanıcılar Trust Wallet Solana ağında birçok farklı işlem gerçekleştirebilir. Bunlar arasında Trust Wallet arayüzü sayesinde ödüller kazanmak için SOL stake etmek de yer alıyor. Ayrıca Trust Wallet gözetimsiz bir kripto para cüzdanı olduğu için kullanıcılar varlıkları üzerinde tam kontrole sahip.

İşte Trust Wallet ile yapabilecekleriniz:

SOL stake etme: Tıpkı diğer cüzdanlarda olduğu gibi Trust Wallet’ta da SOL’unuzu stake etmek istediğiniz miktarı ve doğrulayıcıyı seçmeniz gerekiyor.

Tıpkı diğer cüzdanlarda olduğu gibi Trust Wallet’ta da SOL’unuzu stake etmek istediğiniz miktarı ve doğrulayıcıyı seçmeniz gerekiyor. Solana dApp’lerinde gezinme: Trust Wallet çeşitli Solana dApp’lerini destekliyor. Bunlar arasında otomatik piyasa yapıcılar, kredi ürünleri ve Solend, Bonfida, Raydium, Jupiter, Marinade Finance ve daha fazlası yer alıyor.

Trust Wallet çeşitli Solana dApp’lerini destekliyor. Bunlar arasında otomatik piyasa yapıcılar, kredi ürünleri ve Solend, Bonfida, Raydium, Jupiter, Marinade Finance ve daha fazlası yer alıyor. Solana ağındaki benzersiz NFT’leri satın alabilir ve Solana ağında SLP token’leri takas edebilirsiniz.

Trust Wallet’ın Temel Özellikleri

Staking : Evet

: Evet Takas : Evet

: Evet Arayüz : Mobil, masaüstü, tarayıcı uzantısı

: Mobil, masaüstü, tarayıcı uzantısı Donanım cüzdan entegrasyonu : Ledger

: Ledger Desteklenen diğer ağlar: Ethereum, Solana ve Binance Smart Chain dahil olmak üzere 70’den fazla blockchain ağını destekliyor.

MetaMask (Solflare Snap)

20 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan MetaMask, şüphesiz kripto para sektöründeki en popüler gözetimsiz kripto para cüzdanı. Ancak MetaMask, Solana da dahil olmak üzere birçok blockchain ağını desteklemiyor.

Ancak kullanıcılar Solana Snap’i kullanarak Solana ağında MetaMask’i kullanabilir. Solana Snap, MetaMask kullanıcılarının SOL tokenlerini ve NFT’lerini yönetmelerine ve aynı zamanda Solana dApp ekosistemine erişim sağlamalarına olanak tanıyan izole bir program olarak özetlenebilir.

Kısacası Solana Snap, MetaMask’e Solana ağına özgü bir işlev kazandırıyor.

MetaMask’e Solana Snap’i yüklemek için Solflare MetaMask açılış sayfasındaki yönergeleri takip edebilirsiniz.

MetaMask Temel Özellikleri:

Staking : Evet

: Evet Takas : Evet

: Evet Arayüz : Mobil, tarayıcı uzantısı

: Mobil, tarayıcı uzantısı Donanım cüzdan entegrasyonu : Ledger, Trezor AirGap Vault, Keystone ve Lattice

: Ledger, Trezor AirGap Vault, Keystone ve Lattice Desteklenen diğer ağlar: Arbitrum, Polygon, Binance Smart Chain, Fantom, Harmony, Avalanche ve Aurora dahil olmak üzere tüm EVM uyumlu blockchain ağları ve katman-2 ölçeklendirme çözümleri

Mathwallet

Her ne kadar Mathwallet yukarıda yer verdiğimiz diğer kripto para cüzdanları kadar popüler olmasa da önemli avantajlara sahip bir Solana cüzdanı olarak ön plana çıkıyor.

Mathwallet, mobil uygulama desteğine sahip ve aynı zamanda tarayıcı uzantısı olarak da kullanılabilir. Kendine has özelliklere sahip olan Mathwallet aynı zamanda Ledger entegrasyonuna da sahip.

Mathwallet, 100’den fazla blockchain’i destekleyen, çok amaçlı bir web3 uygulaması. Mathwallet çeşitli ağlarda dApp’lerde gezinme ve SOL ve diğer kripto para birimlerini stake etme de dahil olmak üzere kullanıcılara DeFi işlemlerini gerçekleştirme şansı tanıyor.

Mathwallet’ın ayrıca MATHGas adlı bir gas ücreti takip özelliği de bulunuyor.

Gelin Mathwallet’ın bazı dezavantajlarına göz atalım:

Müşteri desteği yeterli değil

Bazı özellikler yavaş yükleniyor.

MathVault’un Temel Özellikleri

Staking : evet

: evet Takas : evet

: evet Arayüz : mobil, tarayıcı uzantısı

: mobil, tarayıcı uzantısı Donanım cüzdan entegrasyonu : evet – Ledger

: evet – Ledger Desteklenen diğer ağlar: Ethereum, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Smart Chain, Avalanche, Auroradahil olmak üzere 100’den fazla blockchain ağını destekliyor.

Solana’yı Destekleyen Donanım Cüzdanları

Her ne kadar sıcak cüzdanlar belli başlı avantajlara sahip olsa da daha güvenli bir depolama için SOL token’lerinizi saklarken soğuk cüzdanları da kullanabilirsiniz. Kripto para topluluğundaki deyişlerden biri olan “üzgün olmaktansa güvende olmak iyidir.” aklınızdan çıkarmayın.

Soğuk cüzdanların internet bağlantısı bulunmadığından dışarıdan gelen saldırılara karşı daha dayanıklıdır. Ancak yine de soğuk cüzdanların da bazı dezavantajları bulunuyor. Örneğin bir donanım cüzdanı kullanırken ne kadar dikkatli olursanız olun, eğer kötü niyetli bir işlemi cüzdanınızla imzalarsanız cüzdanınızdaki fonlar çalınabilir.

Trezor ve Ledger soğuk cüzdanlarının Solana (SOL) desteği bulunuyor.

Trezor

Trezor’ın donanım cüzdanı modelleri Model T ve Safe 3, SOL ve SPL token’lerini destekliyor. Trezor Safe 3 nispeten biraz daha uygun fiyatıyla ve gelişmiş bir güvenlik çipiyle dikkat çekiyor. Model T ise daha kullanıcı dostu arayüzü ve dokunmatik ekranıyla ön plana çıkıyor.

Tercihlerinize en uygun donanım cüzdanını seçip SOL token’lerinizi saklayabilirsiniz. Ledger kullanıcılarına daha kompakt bir kullanım sunarken Trezor ise daha iyi bir kullanıcı arayüzüne sahip.

Ledger

En popüler donanım cüzdanlarından biri olan Trezor’da Solana token’lerinizi güvenle saklayabilirsiniz.

Hem Ledger Nano X hem de Nano S donanım cüzdanları Solana (SOL) ve SLP token’leri destekliyor. Bununla birlikte Ledger Live uygulaması aracılığıyla güvenli bir şekilde SOL satın alabilir, takas edebilir ve stake edebilirsiniz.

Ledger, S ve X modellerinin fiyatı sırasıyla 80 ila 150 dolar arasında. X modeli her ne kadar daha yüksek fiyatlı olsa da daha fazla özelliğe sahip. Her iki model de Solana token’lerin saklanması için güvenli bir alternatif sunuyor.

Ledger donanım cüzdanlarının faydaları şu şekilde:

24 kelimelik kurtarma anahtarı

Çevrimdışı depolama

Şifre/PIN

Soğuk cüzdanlar genellikle yüksek boyutlu kripto para saklamak için en güvenli yöntem olarak tercih ediliyor. Ancak Ledger da zaman zaman güvenlik açıkları nedeniyle kullanıcı fonlarını tehlikeye sokabiliyor. Örneğin son birkaç yılda Ledger kullanıcı fonlarını tehlikeye atan çeşitli saldırılara maruz kaldı.

2020 yılında bir bilgisayar korsanı, Ledger’ın pazarlama ve e-ticaret veritabanını ele geçirdi ve 1 milyon kişinin e-posta adresi sızdırıldı.

2023 yılının Aralık ayında eski bir Ledger çalışanı bir kimlik avı saldırısına maruz kaldı. Söz konusu saldırgan, Ledger’ın NPMJS’sine zararlı kod yüklemesine izin verdi.

Staking SOL için En İyi Solana Cüzdanı

Phantom, süreci sezgisel ve basit bir şekilde kolaylaştırdığı için tartışmasız SOL Staking için en iyi cüzdandır.

Cüzdanınızda SOL olduğunda, Phantom cüzdan arayüzünüzdeki Solana token bakiyesine erişin. “SOL kazanmaya başla” düğmesini bulun ve seçin. Stake etmek için bir doğrulayıcı seçmeye devam edin. Belirtildiği gibi, doğrulayıcıların ve APY’lerinin sıralı bir listesini bulmak için StakingView.app veya validators.app’ı kullanabilirsiniz. Staking için istediğiniz miktarı belirtin ve “Stake” butonuna tıklayarak işlemi sonlandırın.

SOL Alım Satımı için En İyi Solana Cüzdanı

Solana ve SLP token’leri stake etme konusunda en iyi cüzdanlar olarak Phantom ve Solflare ön plana çıkıyor. Her iki cüzdan da kullanıcılarının geniş bir Solana dApp havuzuna ve yüksek likiditeye erişmesine olanak sağlıyor.

Solana ağındaki en büyük merkezsiz borsalar (DEX) şu şekilde:

Orca : Toplam Kilitli Değere (TVL) göre en büyük DEX. Ultra düşük işlem ücretleri, anında takas ve yield farming özelliklerine sahip.

: Toplam Kilitli Değere (TVL) göre en büyük DEX. Ultra düşük işlem ücretleri, anında takas ve yield farming özelliklerine sahip. Raydium : Kullanıcılara yeterli likidite ve en iyi takas seçeneklerini sağlamak için hibrit bir Otomatik Piyasa Yapıcı modelini kullanıyor.

: Kullanıcılara yeterli likidite ve en iyi takas seçeneklerini sağlamak için hibrit bir Otomatik Piyasa Yapıcı modelini kullanıyor. Jupiter: Basit kullanıcı arayüzü ve çeşitli özellikleriyle merkezi platformlara benzer bir yapıya sahip merkezi bir DEX toplayıcısı.

Phantom’ın kullanımı daha basit ve kullanıcılarına DEX’leri mobil uygulama ve tarayıcı eklentisinde kullanma olanağı sağlıyor. Bununla birlikte Solflare ise düşük gas ücretleri ve daha hızlı gerçekleştirilen işlemlerle ön plana çıkıyor. Her iki durumda da Solana stake etmek için Phantom ve Solflare en iyi tercih olabilir.

NFT’ler için En İyi Solana Cüzdanları

NFT saklama ve alım-satımı için en iyi Solana cüzdanını arıyorsanız Solflare’ı tercih edebilirsiniz.

Solflare NFT işlemleri için düşük ücretler de yüksek performans vadediyor. Solflare ayrıca MetaMask entegrasyonuna da sahip. Solana Snap arayüzü aracılığıyla MetaMask kullanıcılarını Snap arayüzü aracılığıyla Solana NFT’lerini yönetmelerine olanak sağlıyor.

Gözetimsiz Kripto Para Cüzdanlarının Avantajları ve Dezavantajları

Self-custody olarak da bilinen gözetimsiz kripto para cüzdanları, kullanıcılarına varlıkları üzerinde daha fazla kontrol ve sahiplik sağlıyor. Bununla birlikte fonların güvenliğini sağlamak tamamen kullanıcıların sorumluluğunda olduğu için özellikle yeni başlayanlar için daha riskli olabiliyor. İşte gözetimsiz kripto para cüzdanlarının avantajları ve dezavantajları

Avantajlar:

Sahiplik ve Kontrol : Cüzdanınızın özel anahtarları sizin kontrolünüzdedir.

: Cüzdanınızın özel anahtarları sizin kontrolünüzdedir. Gizlilik : Kişisel bilgileri üçüncü bir tarafla paylaşmak zorunda olmadığınız için yüksek güvenlik vadeder.

: Kişisel bilgileri üçüncü bir tarafla paylaşmak zorunda olmadığınız için yüksek güvenlik vadeder. Daha Düşük Ücretler: Çoğu gözetimsiz saklama cüzdanı, işlem ücretleri açısından merkezi saklama cüzdanlarına veya borsalara kıyasla önemli ölçüde daha ucuzdur.

Dezavantajlar:

Cüzdanınızın Güvenliği Sizin Sorumluluğunuzda: Cüzdan anahtarınızı kaybederseniz bu aynı zamanda coin’lerinizi de kaybettiğiniz anlamına gelir. Gözetimsiz kripto para cüzdanları, özel anahtarların güvenli bir şekilde saklanmasını gerektiriyor. Kurtarma kelimeleriniz bir yere not etmeyi ve güvenli bir yerde saklamayı unutmayın. Yazılım cüzdanınızın bir Ledger entegrasyonu varsa, bir güvenlik katmanı eklemek için bu özelliği de kullanabilirsiniz.

Cüzdan anahtarınızı kaybederseniz bu aynı zamanda coin’lerinizi de kaybettiğiniz anlamına gelir. Gözetimsiz kripto para cüzdanları, özel anahtarların güvenli bir şekilde saklanmasını gerektiriyor. Kurtarma kelimeleriniz bir yere not etmeyi ve güvenli bir yerde saklamayı unutmayın. Yazılım cüzdanınızın bir Ledger entegrasyonu varsa, bir güvenlik katmanı eklemek için bu özelliği de kullanabilirsiniz. Yeni Başlayanlar için Kullanışlı Değil: Gözetimsiz saklama cüzdanları, kripto paraların ve blockchain teknolojisi konularında daha derin bir bilgi birikimi gerektiriyor.

Gözetimsiz saklama cüzdanları, kripto paraların ve blockchain teknolojisi konularında daha derin bir bilgi birikimi gerektiriyor. Sınırlı Erişim ve Destek: Kullanıcılar, merkezi borsaların aksine, kendi kendine saklama cüzdanlarıyla uğraşırken iletişime geçebilecekleri bir müşteri destek birimi bulunmuyor. Dolayısıyla tamamen tek başınıza olduğunuzu unutmayın.