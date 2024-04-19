Bugün 1,3 milyar dolarlık Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesi doluyor. Peki bu durum Bitcoin (BTC) fiyatını nasıl etkileyecek?

Veriler, bugün yani 19 Nisan 2024 tarihinde 21.800 Bitcoin opsiyon sözleşmesinin vadesinin dolacağını gösteriyor. Vade sonu gelen 1,3 milyar dolar değerindeki Bitcoin opsiyonları, geride bıraktığımız haftaya kıyasla marjinal olarak daha düşük.

Ancak son bir haftalık süreçte ciddi şekilde çöküş yaşayan kripto para piyasasının bu gelişmeye nasıl tepki vereceği ve Bitcoin’in 60.000 dolar bandında tutunmayı başarıp başaramayacağı merak ediliyor.

Bitcoin Opsiyonlarının Vade Sonu

Bugün vade sonu gelen Bitcoin opsiyonlarının put/call oranı 0,63. Bu da long sözleşmelerin, short sözleşmelere kıyasla iki kat daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Deribit verileri, boğaların (long işlemler) 80.000 dolarlık kullanım fiyatında en yüksek vade sonu gelen Bitcoin opsiyonuyla piyasaya hakim olduğunu gösteriyor. 80.000 dolar seviyesinde 881 milyon dolarlık vade sonu gelen Bitcoin opsiyonu bulunuyor. 70.000 dolar ve 75.000 dolar seviyelerinde ise 700 milyon dolarlık vade sonu gelen Bitcoin opsiyonu var.

60.000 dolar seviyesinde ise 453 milyon dolarlık vade sonu gelen Bitcoin opsiyonu var ve Bitcoin şu anda 65.295 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kripto para türevleri için veri sağlayan Greeks Live, Bitcoin’in 60.000 doların, Ethereum’un ise 3.000 doların altına gerilediği haftada piyasadaki aşırı panik durumuna rağmen büyük vadeli opsiyonların dolaylı oynaklığının önemli ölçüde düştüğünü bildirdi.

Dolaylı volatilite (IV), vadesi dolan türev sözleşmelerinden elde edilen gelecekteki piyasa volatilitesi ölçümleri anlamına geliyor.

Greeks Live, Bitcoin’in uzun vadede hala güçlü bir görünüme sahip olduğunu ve Cumartesi günkü yarılanmayla birlikte boğaların hakimiyetlerini sağlamlaştırmak için Bitcoin’e ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bitcoin’in yanı sıra bugün 930 milyon dolar değerinde (297.000 ETH) Ethereum opsiyon sözleşmesinin de vadesi dolacak. Veriler, bugün vade sonu gelen Ethereum opsiyonlarının put/call oranı 0,42 olduğunu ve long opsiyonların short opsiyonlara kıyasla çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

Greeks Live, Ethereum’daki long opsiyonların, daha kırılgan olduğunu ve bu nedenle de Ethereum boğalarının hakimiyeti ele geçirme kapasitesinin sınırlı olduğunu söyledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Bugün sabah saatlerinde İran ile İsrail arasındaki gerilimin azalmasıyla kripto para piyasası yükselişe geçti. CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık 147 milyar dolarlık artış yaşadı.

Son 24 saatte 60.000 doların altına gerileyen Bitcoin, İran’ın İsrail’e kısa vadede misilleme saldırısı yapmayacağını açıklamasının ardından hızla yükselerek 65.000 doları aştı.

Bu süreçte 2.876 dolara kadar gerileyen Ethereum (ETH) ise tekrardan 3.100 doları aştı.