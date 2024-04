Tarihsel veriler, Bitcoin’de her blok ödülü yarılanmasının ardından yaşanan yükselişlerin yıllar içerisinde azaldığını gösteriyor. Peki Bitcoin 2024 yılının Nisan ayındaki yarılanmadan sonra nasıl bir performans sergileyebilir?

Bitcoin’de şimdiye kadar 2012, 2016 ve 2020 yıllarında olmak üzere 3 blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Bitcoin ağında dördüncü blok ödülü yarılanmasının Nisan 2024’te gerçekleşeceği öngörülüyor. Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasına iki haftadan daha az bir süre kaldı. Hal böyle olunca önde gelen analistler, uzmanlar ve yorumcular, merakla beklenen blok ödülü yarılanmasını takip eden aylarda neler yaşanabileceğine dair görüşlerini sıklıkla paylaşıyor.

Tarihsel veriler, Bitcoin fiyatının blok ödülü yarılanmasına olumlu tepki verdiğini gösteriyor. Yarılanma nedeniyle Bitcoin üretimi yarı yarıya azaldığından talebin aynı kalması veya artması durumunda BTC fiyatının da artması gerekiyor.

Ever wondered what #Bitcoin did on the halving day?

In 2012, BTC moved sideways on the halving day and then pumped from $12 to $1166 after the halving. That's a 9500% increase in just 380 days.

In 2016, BTC also moved sideways on the halving day and then dropped by -29% a few… pic.twitter.com/GFoH9R9OvT

— Mags (@thescalpingpro) April 7, 2024