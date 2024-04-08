Tarihsel veriler, Bitcoin’de her blok ödülü yarılanmasının ardından yaşanan yükselişlerin yıllar içerisinde azaldığını gösteriyor. Peki Bitcoin 2024 yılının Nisan ayındaki yarılanmadan sonra nasıl bir performans sergileyebilir?

Bitcoin’de şimdiye kadar 2012, 2016 ve 2020 yıllarında olmak üzere 3 blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Bitcoin ağında dördüncü blok ödülü yarılanmasının Nisan 2024’te gerçekleşeceği öngörülüyor. Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasına iki haftadan daha az bir süre kaldı. Hal böyle olunca önde gelen analistler, uzmanlar ve yorumcular, merakla beklenen blok ödülü yarılanmasını takip eden aylarda neler yaşanabileceğine dair görüşlerini sıklıkla paylaşıyor.

Tarihsel veriler, Bitcoin fiyatının blok ödülü yarılanmasına olumlu tepki verdiğini gösteriyor. Yarılanma nedeniyle Bitcoin üretimi yarı yarıya azaldığından talebin aynı kalması veya artması durumunda BTC fiyatının da artması gerekiyor.

Ever wondered what #Bitcoin did on the halving day? In 2012, BTC moved sideways on the halving day and then pumped from $12 to $1166 after the halving. That's a 9500% increase in just 380 days. In 2016, BTC also moved sideways on the halving day and then dropped by -29% a few… pic.twitter.com/GFoH9R9OvT — Mags (@thescalpingpro) April 7, 2024

Bitcoin’de ilk blok ödülü yarılanması 2012 yılının Kasım ayında gerçekleşti. O dönemde Bitcoin ağında blok ödülü 50 BTC’den 25 BTC’ye geriledi. 2012 yılındaki Bitcoin blok ödülü yarılanmasının ardından BTC fiyatı %9.500 oranında değer kazanarak 12 dolardan 1.166 dolara yükseldi.

Tarihteki ikinci Bitcoin blok ödülü yarılanması 2016 yılının Temmuz ayında gerçekleşti. O dönemde Bitcoin ağında blok ödülü 25 BTC’den 12,5 BTC’ye geriledi. 2016 yılındaki blok ödülü yarılanmasını takip eden 500 gün içerisinde Bitcoin fiyatı %4.100 oranında değer kazandı.

Üçüncü blok ödülü yarılanması 2020 yılında gerçekleşti ve Bitcoin ağındaki blok ödülü 12,5 BTC’den 6,25 BTC’ye geriledi. 2020 yılındaki yarılanmanın ardından Bitcoin fiyatı %700 oranında değer kazanarak Kasım 2021’de 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Şimdi ise Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanmasına iki haftadan daha az bir süre kaldı. Her ne kadar Bitcoin fiyatı Kasım 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesini çoktan geride bırakmış ve 14 Mart 2024 tarihinde 73.740 dolarla yeni bir rekor belirlemiş olsa da varlığın önümüzdeki aylardaki performansı merak ediliyor.

Bazı analistler ve uzmanlar Bitcoin’in Nisan 2024’teki yarılanmanın ardından 200.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağına inanıyor.