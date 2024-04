Bu yazımızda Ripple’da (XRP) kısa süre önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan metriğe yakından bakacağız.

Ripple’ın XRP’si geride bıraktığımız birkaç aylık süreçte beklentilerin altında bir performans sergiledi. XRP bu süreçte 0,45 dolar ile 0,75 dolar aralığında işlem gördü.

Ancak beklentilerin altında kalan bu performansa rağmen veriler, yatırımcıların XRP’ye yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor. Santiment veriler, yatırımcıların XRP’deki son düşüşleri yatırım fırsatı olarak değerlendirdiği anlamına geliyor.

Kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre içerisinde en az 1 milyon XRP bulunan cüzdan adreslerinin sayısı son altı haftada önemli bir artış yaşadı ve 2.103’e ulaştı. Şu anda bu metrik, 2023 yılının Haziran ayında ulaşılan rekor seviyeye sadece 1 cüzdan adresi uzakta.

🐳 The price of #XRP has jumped ahead of the #altcoin pack, jumping +6% and as high as $0.5687 today. The amount of wallets, 2,013, holding at least 1M $XRP has been surging over the past six weeks (rising 3.1%), and is within 1 wallet of the #AllTimeHigh. https://t.co/2ZfC9v79x9 pic.twitter.com/rqKgcOYJJx

— Santiment (@santimentfeed) April 22, 2024