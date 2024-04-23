Bu yazımızda Ripple’da (XRP) kısa süre önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan metriğe yakından bakacağız.

Özet:

İçerisinde en az 1 milyon XRP bulunan cüzdan adreslerinin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştı. Bu da XRP fiyatındaki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların varlığa yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor.

Ripple’ın SEC ile son deneme aşaması ve Bitcoin’in yarılanmasının varlığın fiyat hareketini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

XRP Yatırımcıları Harekete Geçti

Ripple’ın XRP’si geride bıraktığımız birkaç aylık süreçte beklentilerin altında bir performans sergiledi. XRP bu süreçte 0,45 dolar ile 0,75 dolar aralığında işlem gördü.

Ancak beklentilerin altında kalan bu performansa rağmen veriler, yatırımcıların XRP’ye yönelik ilgisinin arttığını gösteriyor. Santiment veriler, yatırımcıların XRP’deki son düşüşleri yatırım fırsatı olarak değerlendirdiği anlamına geliyor.

Kripto para analitik platformu Santiment’in verilerine göre içerisinde en az 1 milyon XRP bulunan cüzdan adreslerinin sayısı son altı haftada önemli bir artış yaşadı ve 2.103’e ulaştı. Şu anda bu metrik, 2023 yılının Haziran ayında ulaşılan rekor seviyeye sadece 1 cüzdan adresi uzakta.

🐳 The price of #XRP has jumped ahead of the #altcoin pack, jumping +6% and as high as $0.5687 today. The amount of wallets, 2,013, holding at least 1M $XRP has been surging over the past six weeks (rising 3.1%), and is within 1 wallet of the #AllTimeHigh. https://t.co/2ZfC9v79x9 pic.twitter.com/rqKgcOYJJx — Santiment (@santimentfeed) April 22, 2024

XRP, 2023 yılının Haziran ayında 0,50 dolar seviyesinde işlem görüyordu. XRP bir ay sonra ise 0,94 dolara kadar yükseldi. XRP fiyatındaki bu yükseliş, Ripple’ın, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karşısında önemli bir zafer kazanmasının ardından geldi.

XRP’de Yükselişe Yol Açabilecek Faktörler

Son aylarda analistler, XRP’nin gelecekteki fiyat performansına ilişkin birçok olumlu tahminde bulundu. Birçok analist, XRP’nin şu sıralar bugün görülecek olan Ripple-SEC duruşması nedeniyle sert bir yükselişe hazırlandığını öngörüyor.

Davanın Ripple lehine sonuçlanması, XRP fiyatında sert yükselişlere yol açabilir. Bununla birlikte davayı SEC’in kazanması halinde başta XRP olmak üzere kripto para piyasasında önemli düşüşler gerçekleşebilir.

XRP fiyatı üzerinde etkili olabilecek bir diğer faktör ise Bitcoin blok ödülü yarılanması. Tarihsel veriler, yarılanmadan yaklaşık bir yıl sonra Bitcoin’le birlikte altcoin’lerin de önemli yükselişler yaşadığını gösteriyor.

2020 yılındaki Bitcoin blok ödülü yarılanması sırasında XRP 0,20 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bir yıl sonra 2021’de ise XRP fiyatı yaklaşık 2 dolara yükseldi.