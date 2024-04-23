Söz konusu yatırım turuna katılan VC’ler arasında Polygon Ventures ve Animoca Brands yer alıyor.

Özet:

Shibarium’u meme temalı projeler için bir merkez haline getirmeyi amaçlayan Shiba Inu, küresel yatırımcılardan 12 milyon dolar topladı.

Bu gelişmenin ardından SHIB fiyatı yaklaşık %17 oranında değer kazandı. Analistler, SHIB’deki yükseliş trendinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini düşünüyor.

Shiba Inu Ekibinden Multi Milyon Dolarlık Yeni Girişim

CryptoPotato ile paylaşılan basın bültenine göre piyasa değerine göre dünyanın en büyük ikinci memecoin’i Shiba Inu (SHIB), ABD merkezli olmayan yatırımcılardan 12 milyon dolar fon topladı. Söz konusu yatırım turuna aralarında Animoca Brands, Polygon Ventures, Mechanism Capital, Cypher Capital, Hercules Ventures’ın da yer aldığı özel yatırımcılar katıldı.

Söz konusu yatırımcılar, Shiba Inu’nun katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium ağında geliştirilen TREAT adlı token’ı satın alarak ekosisteme katıldı.

Shiba Inu ekibi bu projeyle Shibarium’u meme temalı projeler için bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.

Shiba Inu (SHIB) Boğa Sezonuna mı Hazırlanıyor?

Piyasa değeri en yüksek ikinci memecoin Shiba Inu (SHIB), son bir haftalık süreçte %20 oranında değer kazandı. Bazı analistler, SHIB’in yükseliş trendini sürdüreceğine inanıyor.

Twitter analisti Nebraskagooner, 0,00002710 dolar seviyesini aşması halinde SHIB’in yeni bir boğa koşusuna başlayacağına inanıyor.

Analist Rekt Capital ve kripto para odaklı içerik üreticisi Jake Gagain de SHIB’in geleceği konusunda iyimser. Rekt Capital, SHIB’in üç haneli bir yükselişe hazırlandığını iddia ediyor, Jake Gagain ise SHIB’i göz ardı etmenin büyük bir hata olduğuna inanıyor.