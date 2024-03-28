Batık borsa FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın cezası belli oldu.

Geçtiğimiz yıllarda ABD’de iflasını duyuran kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’ın mahkeme süreci tamamlandı.

SBF, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SBF 25 Yıl Hapis Yatacak

Bahamalar merkezli kripto para borsası FTX ve kardeş şirketi Alameda Research, Eylül 2022’de ABD’de iflas başvurusu yaparak, piyasada yaprak dökümünü başlatmıştı.

Hakkında müşteri fonlarını izinsiz kullanmak gibi birçok ciddi suç yöneltilen SBF tutuklanmış, fakat 250 milyon dolar kefalet ile serbest kalmıştı. Delilleri bozduğu tespit edilen SBF, kısa süre sonra yeniden tutuklanmıştı.

Dava süreci bugün tamamlandı. ABD Güney New York Bölge İflas Mahkemesi Lewis Kaplan, SBF’yi 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. SBF, hapis cezasına ek 11 milyar dolar para cezası ödeyecek.

Para cezasının 1,7 milyar dolarını FTX yatırımcılarının zararı, 1,3 milyar dolarını kredi verenlerin alacağı, 8 milyar dolarını ise borsa müşterilerinin zararı oluşturuyor.

Hakim Kaplan, karar duruşması sonrası şöyle bir açıklama yaptı:

Ceza, suçun ciddiyetine uygun. Bu ciddi bir suçtu. Yalan söylemediğinde kaçıyor, kılı kırk yarıyor ve savcılara soruları yeniden sordurtmaya çalışıyor. Bu işi 30 yıldır yapıyorum. Hiç böyle bir performans görmemiştim.

FTX davasında SBF harici suçlanan Gary Wang, Caroline Ellison, Nishad Singh ve Ryan Salame, suçlamaları kabul ederek itiraf anlaşması yapmıştı.