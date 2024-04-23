Ripple cephesi, SEC’in talep ettiği 2 milyar dolarlık para cezasının 10 milyon doların altına düşürülmesi için birkaç gerekçe sıraladı.

Özet:

Ripple, SEC’in 2 milyar dolarlık ceza talebine itiraz etti ve çoğu işlemin gerekli taraflar bilgilendirilerek ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu nedenle Ripple cephesi, 2 milyar dolar değil, maksimum 10 milyon dolarlık bir cezaya çarptırılmalarını önerdi.

Ripple ile SEC arasındaki davada bugün kritik bir duruşma gerçekleşmişti.

SEC’in 2 Milyar Dolarlık Para Cezası Talebi

Ripple ile SEC arasındaki dava 2020 Aralık ayından bu yana devam ediyor. Bundan yaklaşık bir ay önce SEC, Ripple’ın 2 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmasını talep etti.

Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse ve CLO’su Stuart Alderoty de dahil olmak üzere Ripple’ın yönetim ekibi, SEC’in davayı yanlış yönlendirdiğini söyledi. Alderoty, Ripple’ın SEC’in ceza talebine ilişkin yanıtını sunduğunu açıkladı. Alderoty, Ripple’a verilecek cezanın neden 10 milyon dolardan fazla olmaması gerektiğine dair gerekçelerini sıraladı.

Alderoty, Ripple’ın yıllar önce XRP satın alan kişi ve kuruluşları aldattığına veya yanlış yönlendirdiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bu kuruluşlar, söz konusu işlemler hakkında tam olarak bilgilendirildiler ve bunu kendi mali çıkarları doğrultusunda yapmayı seçtiler.

Alderoty ayrıca Ripple, XRP işlemlerinin çoğunun yasalara uygun olduğunu ve yatırımcıların da bu konuda kapsamlı bir şekilde bilgilendirildiğini söyledi. Alderoty, söz konusu özel satış nedeniyle yatırımcıların kayda değer bir mali kayıp yaşamadığını ve SEC’in aksini kanıtlayamayacağını söyledi.

SEC, Ripple’ın toplam varlıklarının büyük bir para cezası gerektirdiğini öne sürerek (24’te) hata yapıyor. SEC, dünyanın en büyük şirketlerinin suistimallerini caydırmak için düzenli olarak çok daha küçük para cezaları uygulamaktadır.

Ripple-SEC Davasında Beklenen Duruşma Bugün

Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davada bugünkü duruşmayla sona yaklaşılıyor. Davada, 23 Nisan 2024 tarihinde yani bugün gerçekleşecek duruşmanın, geride bıraktığımız 2023 yılında 3 kısmi zafer elde eden Ripple’ın lehine sonuçlanacağı tahmin ediliyor.

Davanın Ripple lehine sonuçlanması, XRP fiyatında kayda değer yükselişlere yol açabilir. Davayı SEC’in kazanması halinde ise başta XRP olmak üzere kripto para piyasası son derece olumsuz etkilenebilir.