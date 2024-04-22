Bu yazımızda Ripple ile SEC arasındaki davada yaşanan son gelişmelere yakından bakacağız.

Özet:

Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden davanın, 23 Nisan’daki nihai duruşma ile sonuçlanması bekleniyor.

Geride bıraktığımız hafta tarafların uzlaşmaya varacağına dair söylentiler medyaya yansımıştı. Ancak Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu kısa süre önce yaptığı açıklamada bu söylentileri yalanladı.

Ripple ile SEC Arasındaki Davada Son Durum

Ripple ile SEC arasında 3 yılı aşkın süredir devam eden davada artık sona yaklaşıldığı düşünülüyor. Her şey, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), 2020 yılının Aralık ayında 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiği iddiasıyla Ripple’a dava açmasıyla başladı.

Ripple, XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını ve bu nedenle de bu konunun SEC’in yetki alanına girmediğini savunuyor.

Davada 23 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek nihai duruşmaya sadece saatler kaldı. Davada geride bıraktığımız 2023 yılında 3 kısmi zafer kazanan Ripple’ın, kazanma şansının daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Öte yandan SEC’in ceza talebine ilişkin yanıtını son tarih olan bugün (22 Nisan) sunması gerekiyor. SEC’in ise bu yanıta olan cevabını 6 Mayıs tarihine kadar vermesi gerekiyor.

Bu ayın başlarında Ripple ile SEC’in 16 Nisan’da ön duruşma konferansında bir araya geleceğine ve bu duruşmanın uzlaşmayla sonuçlanabileceğine dair söylentiler medyaya yansımıştı.

Ripple’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty bu söylentileri reddetti. Alderoty konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

SEC, Brad Garlinghouse ve Chris Larsen hakkındaki suçlamaları reddettiği için nihai bir ön duruşma konferansı yok.

Davanın Sonucunun XRP Üzerindeki Olası Etkileri

3 yılı aşkın süredir devam eden davanın Ripple lehine sonuçlanması, XRP fiyatında ciddi bir olumlu etki yaratabilir. Hatırlanacağı üzere 2023 yılında elde edilen zaferler sonucunda XRP fiyatı kayda değer yükselişler yaşamıştı.

Öte yandan davayı SEC’in kazanması halinde ise başta Ripple ve XRP olmak üzere kripto para piyasasının bu durumdan olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor.