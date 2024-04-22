Ripple ile SEC arasındaki dava 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Linda Steward davanın Yüksek Mahkemeye taşınabileceğini söyledi. Bill Morgan ise Ripple’ın XRP’sinin menkul kıymet olduğunu savunuyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ise bütçedeki açıklar nedeniyle halka açık şirketler için işlem ücretlerini artırmayı planlıyor. Davada Ripple’ın, SEC’in ceza talebine yanıt vermesi için bugün yani 22 Nisan son tarih.

Kısa bir süre önce bir balina tarafından gerçekleştirilen 62 milyon XRP’lik transfer, Riple ile SEC arasındaki duruşmaya saatler kala, XRP için olumlu bir gelişme olarak yorumlandı. Yaklaşık 31,22 milyon dolar değerindeki bu transfer, yatırımcıların XRP’ye olan güveninin arttırdı.

Ancak kısa bir süre önce büyük bir XRP balinasının 129 milyon XRP’yi cüzdanından taşıdığı tespit edildi. Söz konusu balina bu token’lerin 28,8 milyon XRP’lik kısmını Bitstamp borsasına taşıdı. Doğal olarak bu durum, kripto para topluluğunda tartışmalara yol açtı. Balinanın bu XRP’leri satmak için mi yoksa likidite yönetimi için mi Bitstamp borsasına taşıdığı henüz bilinmiyor.

Bu balina kalan yaklaşık 100 milyon XRP’yi ise bilinmeyen iki cüzdan arasında transfer etti. Sonuç olarak toplamda 129 milyon dolarlık bu transferler kripto para topluluğunu heyecanlandırdı.

Ripple ile SEC arasındaki davada 23 Nisan’da görülecek kritik duruşmaya sadece saatler kaldı ve Ripple’ın bugün yani 22 Nisan SEC’in ceza talebine yanıt vermesi için son tarih.

Ripple’ın SEC’in 2 milyar dolarlık ceza talebine itiraz edeceğine dair spekülasyonlar sonucunda XRP fiyatı 0,53 dolar seviyesini aştı. XRP yatırımcılar, bu söylentileri Ripple’ın SEC’in baskılarına boyun eğmeyerek mücadele etmeye kararlı olduğu şeklinde yorumluyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketinin geleceği konusunda oldukça iyimser. Bununla birlikte Avukat Bill Morgan ise Ripple’ın büyük yatırımcılara XRP satarken SEC’e kayıt yaptırmadığı için para cezasıyla cezalandırılabileceğini öngörüyor.

Tüm bu gelişmeler ortasında XRP’nin açık faiz oranı %15’ten fazla artış yaşadı. Bu da yatırımcıların XRP’de uzun vadeli beklentilerinin arttığını gösteriyor.

Son 24 saatte %0,3 oranında değer kazanan XRP şu anda 0,53 doların üzerinde işlem görüyor. Analistler XRP’de bir sonraki hedef fiyat seviyesi olarak 0,6 dolar seviyesine işaret ediyor. XRP’nin düşüş trendini sürdürmesi halinde ise 0,4188 ve 0,4117 dolar seviyeleri önemli destek bölgeleri olarak ön plana çıkıyor.