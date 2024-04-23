Kripto para topluluğu XRP fiyatına ilişkin spekülasyonlara devam ediyor. Bazıları XRP’nin yıllar içerisinde kaydettiği büyümeye ışık tutarken bazıları ise varlığın önceki yıllardaki performansına kıyasla zayıf kaldığını dile getiriyor.

XRP’nin Uzun Vadeli Performansı

Ripple Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) David Schwartz kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda XRP’nin yıllar içerisinde kaydettiği performansa dikkat çekti. Schwartz’ın bu paylaşımı, XRP’ye yedi yıl önce yaptığı yatırımdan zarar ettiğini belirten bir Twitter kullanıcısına yanıt olarak geldi.

David Schwartz, XRP’nin 2017 yılında 0,033 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirtti. Bu da XRP’nin aradan geçen 7 yıl içerisinde yaklaşık %1.500 oranında değer kazandığı ve yıllık %47’lik getiri oranına sahip olduğu anlamına geliyor.

Schwartz’ın bu paylaşımı XRP’nin uzun vadede kaydettiği büyüleyici performansı gösteriyor. Bununla birlikte söz konusu yatırımcı, sahip olduğu XRP’leri 2018 yılının Ocak ayında XRP’nin 3,84 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yaşanan fiyat düzeltmesi sırasında aldığını açıkladı.

Her ne kadar söz konusu yatırımcının XRP’lerini 7 yıl önce almadığı ortaya çıksa da XRP’nin 2018 yılında kaydedilen 3,84 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yakınına bile uzun süredir yaklaşamadığı bir gerçek.

2023 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’yla (SEC) Ripple arasındaki davadada Ripple’ın üç kısmi zafer kazanmasıyla birlikte XRP fiyatı 0,94 dolara kadar yükselmişti.

Bu anlamda birçok XRP yatırımcısının yıllardır zararda olduğunu söylemek mümkün.

XRP’nin Fiyat Performansı

Şu anda piyasa değeri sıralamasına göre yedinci en büyük kripto para konumunda olan XRP, 0,55 doların üzerinde işlem görüyor. Özellikle 2023 yılının ikinci yarısından bu yana birçok kripto para birimi çift haneli oranlarda değer kazanırken XRP ise nispeten yerinde saymaya devam etti.

XRP’nin bu nedenli beklentilerin altında performans sergilemesi iki kritik faktöre bağlanabilir. Bunlardan ilki Ripple ile SEC arasında 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden dava. İkincisi ise 2022 yılında piyasayı etkisi altına alan ayı piyasası.

XRP’nin Geleceği ve Potansiyeli

Son 24 saatte %6,2 oranında değer kazanan XRP 0,5577 dolar seviyesinde işlem görüyor. Her ne kadar beklentilerin çok çok altında performans sergilese de XRP hala en yüksek piyasa değerine sahip 10 kripto para arasında yer almaya devam ediyor. Bu da XRP’nin dayanıklılığını ve yatırımcı güvenini gözler önüne seriyor.

Ripple ile SEC arasındaki davanın bugün yani 23 Nisan 2024 tarihindeki nihai duruşmayla sonuca ulaşması bekleniyor. Davayı Ripple’ın kazanması halinde XRP’de astronomik yükselişler yaşanabilir. Bununla birlikte davayı SEC’in kazanması halinde ise başta XRP olmak üzere kripto para piyasasında ciddi olumsuzlukların gözlemlebileceği düşünülüyor.

Bir diğer ihtimal ise taraflardan herhangi birinin temyize gitmesi ve davanın 2026 yılına kadar devam etmesi.