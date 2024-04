SEC’in en az iki avukatı, komisyonun kötü niyet kullandığının tespit edilmesinin ardından istifa etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) avukatlarından Michael Welsh ve Joseph Watkins, komisyonun DEBT Box olarak bilinen kripto para şirketi Digital Licensing Inc.’e açtığı dava nedeniyle yaptırıma uğramasının ardından istifa etti.

Davaya bakan Robert Shelby, SEC’in sahte beyanlar ve yanlış yönlendirmeler ile kötü niyetli davrandığına hükmetti. SEC, kripto para şirketini dolandırıcılık yoluyla 49 milyon dolar gelir elde etmek ile suçluyordu.

SEC yetkilileri, Bloomberg’e göre DEBT Box davasında komisyonun baş avukatlığını yapan avukatlara komisyonda kalmaları halinde kovulacaklarını söyledi.

SEC’in davranışlarını kınayan Shelby, DEBT Box’ın varlıklarını dondurma kararını iptal etti ve SEC’in dava masraflarını ödemesine hükmetti. Shelby, Welsh tarafından sunulan argümanlar ve Watkins tarafından sunulan delillerin de gerçek olmadığını söyledi.

Welsh, DEBT Box’ın banka hesaplarını kapattığını ve varlıklarını yurt dışına taşıdığını öne sürmüştü. Ancak mahkeme bunun gerçek olmadığını tespit etti. DEBT Box, SEC’in geçtiğimiz yaz dava açtığı çok sayıda kripto şirketinden biri. Komisyon, şirketin kayıt dışı menkul kıymet arzı ile 50 milyon dolara yakın yasa dışı gelir elde ettiğini iddia ediyor.

Bugün SEC ile kendi davasının son aşaması başlayan Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse, şöyle belirtti:

Feels apropos that we file our response on the same day that 2 SEC lawyers “resign” for their (mis)conduct in the Debt Box case…

The US will be picking up the pieces of the agency’s disastrous policies long after Gensler is gone. https://t.co/vQMHKG5kbW

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) April 23, 2024