Analist Ali Martinez, DOGE’un alçalan üçgen formasyonundan çıktığını ve şu anda konsolidasyon sürecinde olduğunu söyledi.

Özet:

Analist Ali Martinez, DOGE’un %500’lük yükseliş yaşayarak 1 doları aşacağını öngörüyor.

Hafta sonu memecoin’lerde yaşanan yükselişlere rağmen DOGE beklentilerin altında kaldı.

DOGE’da beklenen yükseliş beklentileri, Bitcoin blok ödülü yarılanması sonrasında değişen piyasa trendlerinden kaynaklanıyor.

Analistler DOGE’un %500’lük yükseliş yaşayarak 1 dolarlık psikolojik direnç seviyesini aşacağını tahmin ediyor.

Geride bıraktığımız hafta sonu memecoin’lerde önemli yükselişler yaşandı. Ancak DOGE, bu yükselişler sırasında pek fazla varlık göstermeyi başaramadı. DOGE’daki yükseliş beklentileri, Bitcoin’de gerçekleşen dördüncü blok ödülü yarılanması sonrasında kripto para piyasasının tekrar yönünü yukarıya çevirmesi etkili oldu.

DOGE %500’lük Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Geride bıraktığımız hafta sonu, aralarında Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE), Floki Inu (FLOKI) ve Bonk Inu’nun (BONK) da bulunduğu çok sayıda meme coin kayda değer yükselişler yaşayarak toparlanma eğilimi gösterdi. Birçok memecoin bu süreçte çift haneli oranlarda değer kazandı. Dogecoin (DOGE) ise bu konuda bir istisna.

CoinGecko verilerine göre son DOGE, haftalık bazda %3’lük bir düşüş ve 14 günlük süreçte ise %23’lük düşüş yaşadı.

Popüler analist Ali Martinez, lider memecoin DOGE’un kısa süre içerisinde düşüş trendinden kurtulacağını öngörüyor. DOGE grafiğini yorumlayan Ali Martinez, varlığın düşen üçgen formasyonundan çıkarak konsolidasyon sürecine başladığını söyledi.

Ali Martinez, DOGE’un %500’ün üzerinde değer kazanacağını ve 1 dolarlık kilometre taşını geride bırakacağını öngörüyor. Ali Martinez konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Dogecoin klasik modelini bir kez daha gösteriyor! DOGE şu anda azalan üçgenden çıktıktan sonra konsolide oluyor. Geçmiş trendlere dayanarak, önümüzdeki haftalarda #DOGE roketinin 1 dolara doğru yükseldiğini görebiliriz.

Daha Önceki DOGE Tahminleri ve Potansiyel Katalizör

Dogecoin’e ilişkin kısa bir süre önce fiyat tahmininde bulunan bir diğer analist JAVON MARKS. Analist, bu ayın başlarında yaptığı paylaşımda DOGE’da son haftalarda yaşanan değer kayıplarını “sağlıklı bir geri çekilme” olarak yorumladı.

JAVON MARKS, DOGE’un 2024 yılı başlarında kaydettiği ciddi yükselişlere atıfta bulundu ve varlığın %315’lik bir yükseliş yaşayarak 0,65 dolara yükseleceğini öngördü.

Mikybull Crypto ve Trader Tardigrade da DOGE’un beklenen yükseliş trendine başlayacağını öngören analistler arasında yer alıyor. Trader Tardigrade, DOGE’un 7 yıllık bir piyasa döngüsü içerisinde olduğunu belirtirken Mkybull Crypto ise DOGE için 40 dolar seviyesine işaret etti.

20 Nisan’da gerçekleşen blok ödülü yarılanmasının DOGE fiyatında yeni yükselişleri tetikleyeceğine inanılıyor. Zira tarihsel veriler, önceki blok ödülü yarılanmalarından sonra yalnızca Bitcoin’in değil altcoin’lerin de kayda değer yükselişler yaşadığını gösteriyor.

Hatırlatmak gerekirse DOGE, 2020 yılındaki blok ödülü yarılanması sırasında yalnızca 0,010 dolar seviyesinde işlem görürken aradan geçen 1 yılın ardından DOGE fiyatı 0,65 dolara yükselmişti.