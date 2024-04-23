Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanması 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. Kripto para topluluğu kısa bir süre önce gerçekleşen yarılanma sonrasında BTC’nin nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor.

Bitcoin’de heyecanla beklenen blok ödülü yarılanmasının tamamlanmasının ardından madencilerin kârlılıklarını sürdürebilmek için mücadelesi başladı.

20 Nisan’daki blok ödülü yarılanması sonucunda Bitcoin ağındaki blok ödülü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye geriledi. Yarılanma sonrasında madencilerin blok ödülleri yarı yarıya azaldı ve sonuç olarak madencilerin kârlılıkları da ciddi şekilde düştü.

Bu anlamda madencilerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için BTC fiyatının yükselmesi ve işlem ücreti gelirlerinin artması gerekiyor.

Madencilerin Hayatta Kalma Mücadelesi Başladı

Kripto para borsası Bitfinex’in Türev Ürünler Başkanı Jag Kooner, Bitcoin madencilerinin kâr marjlarındaki sert düşüş nedeniyle ciddi bir baskıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Kooner bu nedenle operasyonel maliyetlerde bir azalma öngörüyor ya da Bitcoin’in değerinde önemli bir artış yaşanmaması durumunda bazı madencilerin kepenk kapatabileceğini düşünüyor.

Fakat bu değişiklik aynı zamanda sektörde inovasyon ve verimlilik iyileştirmeleri konusunda yeni fırsatların kapılarını aralıyor. Madenciler daha ucuz enerji kaynaklarına sahip yeni bölgeler keşfedebilir ya da kârlılıklarını korumak için daha verimli madencilik teknolojilerine yatırım yapabilirler.

Jag Kooner’ın da öngördüğü üzere verimliliği düşük madencilik şirketlerinin piyasadan çekilmesi, Bitcoin ağının daha da merkezileşmesiyle sonuçlanabilir. Zira birçok büyük madencilik şirketi operasyonlarını büyütmek için binlerce yeni madencilik cihazına ve verimliliği yüksek donanımlara yatırım yaptı.

Bu da büyük madencilik şirketlerinin, küçük madencilik şirketlerine karşı önemli bir üstünlük kurmasıyla sonuçlandı.

Madenciler İşlem Ücretlerine Güveniyor

Jag Kooner, Bitcoin’in ağ aktivitesinin artması sonucunda işlem ücretlerinin yükselmesiyle, madencilerin blok ödülü yarılanması sonrası karşı karşıya kaldıkları kayıpları telafi edebileceğini düşünüyor. Öte yandan, Bitcoin’in hash oranında uzun süreli bir düşüş, ağın güvenliğine olan güveni sarsarak BTC’nin benimsenme oranını ve fiyatını olumsuz etkileyebilir.

Bitcoin’in Fiyat Performansı

Yüksek işlem ücretlerinin yanı sıra, artan BTC fiyatları da azalan blok ödüllerini dengeleyebilir. Zira tarihsel veriler, geçmişteki blok ödülü yarılanmalarını sert fiyat yükselişlerinin takip ettiğini gösteriyor.

Daha önceki döngülerde olduğu gibi bu döngüde de Bitcoin’in fiyat performansı arz ve talep, yatırımcı duyarlılığı ve makroekonomik koşullar dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak gerçekleşecek.

Ancak bu faktörler, İran ile İsrail arasındaki jeopolitik gerilimin artması, yukarıda yer verdiğimiz faktörlerin bir süreliğine devre dışı kalmasıyla sonuçlanabilir. Jag Kooner, İran’ın İsrail’e karşı misilleme saldırısı başlatmasıyla kripto para piyasası duyarlılığı, iyimserlikten kötümserliğe kaydığını söyledi. Jag Kooner şunları kaydetti:

Bu durumun piyasanın temellerini etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil, ancak duyarlılık şu anda sadece bir hafta öncesine göre kesinlikle daha temkinli.